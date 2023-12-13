Найбільший світовий реєстратор доменів відмовився співпрацювати з російськими клієнтами — Finance.ua
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Найбільший світовий реєстратор доменів відмовився співпрацювати з російськими клієнтами

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Американський хостинг-провайдер GoDaddy — найбільший у світі реєстратор доменів — повідомив про припинення співпраці з російськими клієнтами. Це відбудеться з 2024 року, інформує The Moscow Times.
Так, у листах компанії, які отримують російські користувачі, провайдер попереджає, що не обслуговуватиме клієнтів, які перебувають на території рф.
«За нашими відомостями, ви або контакт, зазначений у вашому обліковому записі, можете перебувати в російській федерації. Якщо наша інформація вірна, доступ до ваших облікових записів та та/або пов’язаних послуг буде закрито 31 грудня 2023 року», — йдеться у листі.
У повідомленні також наголошується, що клієнтам із росії необхідно до 31 грудня перенести свої сайти на інший реєстратор.
«Ваш доступ до всіх даних і контенту, що зберігається у нас, буде закритий 31 грудня 2023, і ми не зможемо надати вам резервні копії», — зазначили в GoDaddy.

Західні санкції проти росії - останні новини

Днями УНІАН повідомляв, до якого результату призвели санкції Заходу. Хоча ембарго ЄС виявилося ефективним, перекривши більшу частину поставок в блок, західні чиновники визнали, що через 12 місяців майже нічого з російської нафти, що надходить до нових покупців, не продається за ціною нижче 60 доларів за барель.
Раніше США ввели санкції проти російських кіберзлочинців. Це звинувачення є частиною більш широких зусиль США з протидії російському хакерству та втручанню у вибори, після того як аналогічні звинувачення були пред’явлені співробітникам російської розвідки за їх роль в президентських виборах в США в 2016 році
За матеріалами:
УНІАН
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