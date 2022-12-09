Найбільший і найдорожчий кросовер Chery повністю розсекретили перед прем'єрою (фото) — Finance.ua
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Найбільший і найдорожчий кросовер Chery повністю розсекретили перед прем'єрою (фото)

Технології&Авто
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Найбільший і найдорожчий кросовер Chery повністю розсекретили перед прем'єрою (фото)
Найбільший і найдорожчий кросовер Chery повністю розсекретили перед прем'єрою (фото)
В інтернет потрапили фото Chery Tiggo 9 2023. Флагманський кросовер китайської марки дебютує в першій половині наступного року і стане найдорожчою її моделлю — коштуватиме приблизно від 28 500 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Chery Tiggo 9 сягає понад 4,8 м завдовжки, тобто стане найбільшим кросовером марки. Платформу для нього запозичать у преміального Exeed Yaoguang.
Китайський кросовер відрізняється виразним дизайном з величезною радіаторною решіткою, розкосими матричними фарами, високою віконною лінією і великим кутом нахилу заднього скла. Автомобіль отримав 20-дюймові диски.
Найбільший і найдорожчий кросовер Chery повністю розсекретили перед прем'єрою (фото)
Салон Chery Tiggo 9 розсекречено лише частково. На передній панелі кросовера встановлено два дисплеї. Відомо, що модель запропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць. Оснащення включатиме роздільний клімат-контроль, панорамний дах та камеру заднього виду.
Найбільший і найдорожчий кросовер Chery повністю розсекретили перед прем'єрою (фото)
Кросовер Chery Tiggo 9 дебютує з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 261 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП, а пізніше з’явиться гібрид потужністю 326 к. с. Усі версії моделі будуть повнопривідними.
За матеріалами:
Фокус
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