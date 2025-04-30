Найбільший банк Німеччини отримав рекордний за 14 років прибуток на тлі мит Трампа — Finance.ua
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Найбільший банк Німеччини отримав рекордний за 14 років прибуток на тлі мит Трампа

Фондовий ринок
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Найбільший банк Німеччини отримав рекордний за 14 років прибуток на тлі мит Трампа
Найбільший банк Німеччини отримав рекордний за 14 років прибуток на тлі мит Трампа
Deutsche Bank зафіксував найвищий квартальний прибуток за 14 років на тлі зростання доходів від торгівлі облігаціями та валютами через ринкову волатильність, спричинену тарифною політикою Трампа.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Прибуток до сплати податків зріс на 39% у річному вимірі й сягнув €2,8 млрд у першому кварталі 2025 року, що на 7% перевищило прогнози аналітиків.
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Доходи зросли на 10% - до найвищого рівня за десятиліття — завдяки активній торгівлі облігаціями та валютами на тлі зростання глобальної ринкової волатильності. Витрати банку зменшилися на 2% — зокрема, через менші витрати на судові процеси.
Коефіцієнт витрат до доходів — ключовий показник ефективності — також покращився: до 61,2% проти 68,2% роком раніше, що краще за цільовий показник у 65%.
Основним драйвером зростання інвестиційного підрозділу стали рекордні доходи від торгівлі борговими інструментами та валютами, які зросли на 17% у річному вимірі. Водночас доходи від розміщення цінних паперів і консалтингу впали на 8% — через значне списання на одній неназваній позиції у сфері ризикового фінансування.
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Результати Deutsche відображають ширшу тенденцію серед глобальних банків, які отримали вигоду від ринкової волатильності, спричиненої митами США, хоча побоювання щодо зростання дефолтів і слабшання інвестицій починають впливати на ринкові настрої.
Попри зниження обсягу проблемних кредитів на 27% у річному вимірі, загальні резерви під кредитні ризики зросли до €471 млн — на 16% більше, ніж очікувалося.
«Тінь можливої глобальної торговельної війни досі нависає над ринками, — попередив Зевінг у зверненні до працівників банку. — І хоча ми сподіваємося, що ескалації не буде, рівень невизначеності та волатильності, ймовірно, залишатиметься високим у найближчій перспективі».
За матеріалами:
Економічна Правда
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