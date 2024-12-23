Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС — Finance.ua

Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС Сьогодні 20:31 — Фінтех і Картки

Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС

Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo перестане приймати платежі в євро зі всіх російських банків, крім власної «дочки» у росії — Інтези.

Про це повідомили росЗМІ джерела у двох російських кредитних організаціях.

Зазначається, що відповідне повідомлення отримали клієнти та контрагенти Інтези.

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Також із 15 січня 2025 року Intesa Sanpaolo змінить умови обслуговування кореспондентського рахунку свого дочірнього банку. Зокрема, платежі в євро залишаться доступними тільки для комерційних цілей за рахунками в Intesa, в його «дочках» і банках, що знаходяться на території Італії.

Рішення Intesa торкнеться насамперед російських корпоративних клієнтів, які використали місцеву «доньку» банку для розрахунків у євро з контрагентами за межами Італії. Це насамперед експортери та імпортери, компанії із секторів послуг та промислового виробництва.

Нагадаємо, раніше банки Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за транзакціями, пов’язаними з російськими компаніями.

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