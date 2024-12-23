Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС — Finance.ua
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Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС

Фінтех і Картки
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Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС
Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС
Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo перестане приймати платежі в євро зі всіх російських банків, крім власної «дочки» у росії — Інтези.
Про це повідомили росЗМІ джерела у двох російських кредитних організаціях.
Зазначається, що відповідне повідомлення отримали клієнти та контрагенти Інтези.
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Також із 15 січня 2025 року Intesa Sanpaolo змінить умови обслуговування кореспондентського рахунку свого дочірнього банку. Зокрема, платежі в євро залишаться доступними тільки для комерційних цілей за рахунками в Intesa, в його «дочках» і банках, що знаходяться на території Італії.
Рішення Intesa торкнеться насамперед російських корпоративних клієнтів, які використали місцеву «доньку» банку для розрахунків у євро з контрагентами за межами Італії. Це насамперед експортери та імпортери, компанії із секторів послуг та промислового виробництва.
Нагадаємо, раніше банки Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за транзакціями, пов’язаними з російськими компаніями.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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