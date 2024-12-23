Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС — Finance.ua

Найбільший банк Італії обмежить платежі в євро з росії в ЄС
Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo перестане приймати платежі в євро зі всіх російських банків, крім власної «дочки» у росії — Інтези.
Про це повідомили росЗМІ джерела у двох російських кредитних організаціях.
Зазначається, що відповідне повідомлення отримали клієнти та контрагенти Інтези.
Також із 15 січня 2025 року Intesa Sanpaolo змінить умови обслуговування кореспондентського рахунку свого дочірнього банку. Зокрема, платежі в євро залишаться доступними тільки для комерційних цілей за рахунками в Intesa, в його «дочках» і банках, що знаходяться на території Італії.
Рішення Intesa торкнеться насамперед російських корпоративних клієнтів, які використали місцеву «доньку» банку для розрахунків у євро з контрагентами за межами Італії. Це насамперед експортери та імпортери, компанії із секторів послуг та промислового виробництва.
Нагадаємо, раніше банки Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за транзакціями, пов’язаними з російськими компаніями.
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