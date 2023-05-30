Найбільший автовиробник рф пішов у "корпоративну відпустку" — Finance.ua

Найбільший автовиробник рф пішов у "корпоративну відпустку" Сьогодні 03:16

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням рф в Україну, усі працівники АТ «АвтоВАЗ"з 29 травня пішли в корпоративну відпустку, яка триватиме до 19 червня.

Як повідомляє російський « Інтерфакс », автовиробник був змушений перенести дату початку тритижневої корпоративної відпустки з 24 липня на 29 травня через перебої з поставками автокомпонентів.

Зараз на тольяттинському майданчику «АвтоВАЗ» випускає версії Lada Granta (виробництво перезапущено в червні 2022 року), Lada Niva Legend (з середини липня 2022 року) і Lada Niva Travel (з середини серпня 2022 року).

Єдиним акціонером «АвтоВАЗу» є підвідомче Мінпромторгу ФГУП «НАМИ», що контролює компанію через ТОВ «ЛАДА Авто Холдинг». «Ростех» на початку травня вийшов зі складу акціонерів автовиробника.

УНІАН За матеріалами:

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