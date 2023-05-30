Найбільший автовиробник рф пішов у "корпоративну відпустку" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільший автовиробник рф пішов у "корпоративну відпустку"

33
На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням рф в Україну, усі працівники АТ «АвтоВАЗ"з 29 травня пішли в корпоративну відпустку, яка триватиме до 19 червня.
Як повідомляє російський «Інтерфакс», автовиробник був змушений перенести дату початку тритижневої корпоративної відпустки з 24 липня на 29 травня через перебої з поставками автокомпонентів.
Зараз на тольяттинському майданчику «АвтоВАЗ» випускає версії Lada Granta (виробництво перезапущено в червні 2022 року), Lada Niva Legend (з середини липня 2022 року) і Lada Niva Travel (з середини серпня 2022 року).
Єдиним акціонером «АвтоВАЗу» є підвідомче Мінпромторгу ФГУП «НАМИ», що контролює компанію через ТОВ «ЛАДА Авто Холдинг». «Ростех» на початку травня вийшов зі складу акціонерів автовиробника.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.