Найбільший акціонер: SoftBank продає більшу частину своєї частки в Alibaba — Finance.ua
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Найбільший акціонер: SoftBank продає більшу частину своєї частки в Alibaba

Фондовий ринок
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Японський конгломерат SoftBank вирішив продати майже весь свій пакет акцій Alibaba, що залишився. Компанія позбувається китайських акцій, залучаючи готівку, оскільки спад ринку різко знижує вартість її інвестицій у технології.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
SoftBank цьогоріч продав акції Alibaba на $7,2 млрд, минулого року — на $29 млрд. Раніше інвестор володів близько 34% акцій Alibaba. Форвардні продажі зменшать частку SoftBank у китайському техногіганті до $262 млрд або 3,8%.
Контракти дозволяють SoftBank викупити акції, але група врегулювала попередні угоди, передавши їх.
SoftBank заявив, що продаж акцій Alibaba відображають його перехід до «захисного режиму».
«Ми зміцнюємо нашу фінансову стабільність, збільшуючи наявну ліквідність шляхом залучення готівки», — зазначили у SoftBank.
Компанія залучила приблизно $4,5 млрд від продажу 46 млн акцій в лютому минулого року, від продажу 30 млн акцій у грудні — ще $2,7 млрд. Останній продаж ще не закритий, тому сума угоди буде опублікована у квартальному фінансовому звіті в травні.
У січні Китай придбав міноритарні частки з особливими правами у двох внутрішніх підрозділах технологічного гіганта Alibaba.
За матеріалами:
НВ
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