Найбільшим попитом на ринку комерційних площ у складі ЖК користуються приміщення до 150 кв. м — Finance.ua

Найбільшим попитом на ринку комерційних площ у складі ЖК користуються приміщення до 150 кв. м Сьогодні 09:19 — Нерухомість

Найбільшим попитом на ринку комерційних площ у складі ЖК користуються приміщення до 150 кв. м

Ринок комерційних приміщень у складі житлових комплексів активно розвивається, найбільшим попитом користуються невеликі об’єкти площею до 150 кв. м, розповіли українські девелопери в опитуванні «Інтерфакс-Україна».

«Найвищий попит спостерігається на малі площі (50−100 кв. м) під кафе, аптеки, б’юті-бари, та середні комерційні площі (100−150 кв. м) під клініки та продуктові магазини. Малі та середні площі популярні, тому що вони легше адаптуються під потреби різних бізнесів. Великі площі (від 200 кв. м) затребувані рідше, їх займають переважно супермаркети або ресторани», — повідомили агентству в пресслужбі компанії KAN Development.

Високий попит на невеликі комерційні приміщення може свідчити про високу активність малого та середнього бізнесу, який шукає локації для кав’ярень, салонів, магазинів та офісів, вважає директор Zezman Holding Юрій Мотуз.

За його даними, близько 58% продажів комерційних приміщень у складі ЖК в Одесі припадає на об’єкти площею 21−40 кв. м. Втім, з’явилася і тенденція на придбання інвесторами двох невеликих приміщень для об’єднання у великий простір (до200 кв. м) для супермаркетів, аптек, мережевих магазинів зі складськими приміщеннями.

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