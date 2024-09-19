Найбільшу частку доступних кредитів отримує малий бізнес — Мінекономіки — Finance.ua
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Найбільшу частку доступних кредитів отримує малий бізнес — Мінекономіки

Кредит&Депозит
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Найбільшу частку доступних кредитів отримує малий бізнес — Мінекономіки
Найбільшу частку доступних кредитів отримує малий бізнес — Мінекономіки
Із загального пулу кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» 90 млрд грн отримав малий бізнес, 37 млрд грн — середній, і лише 15 млрд грн — великий бізнес.
Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев під час дискусії «Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу: чого чекати підприємцям?».
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«Наразі із загального пулу кредитів 90 млрд грн отримав малий бізнес, 37 млрд грн — середній, і 15 млрд грн — великий. Чи всі можуть отримати програму? Звісно, ні, оскільки ми не можемо розширити її через обмеженість бюджетних коштів», — пояснив Соболев.
За його словами, частина проблеми полягає в тому, що підприємці не можуть залучити кошти через неструктурованість бізнесу або незнання, як правильно оформити документи. Для вирішення цієї проблеми планується запровадити інструмент бізнес-планування, який дозволить більшій кількості МСП отримати банківське фінансування.
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«Ми бачимо, що компанії, які залучають банківське фінансування, стають більш стійкими, оскільки для цього потрібна більш складна організація бізнесу. Він стає більш системним, і за рахунок цього з’являється стійкість», — підкреслив Соболев.
За матеріалами:
Укрінформ
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