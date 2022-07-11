Найбільші ігрові платформи та біржі перестали приймати платіжні картки росіян — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільші ігрові платформи та біржі перестали приймати платіжні картки росіян

Фінтех і Картки
160
Користувачі ігрових сервісів та бірж масово скаржаться на проблеми з проходженням оплати за картками Visa та Masterсard. Ігрові платформи запевняють, що проблеми з транзакціями виникли з вини Національної Системи Платіжних Карт (НСПК).

Що сталося

«Сьогодні оплатив замовлення, гроші з картки списалися двічі, але замовлення так і не проплатилося, написав на підтримку, мовчать...», «Я щойно провів переказ кілька разів. У результаті пише, що карта не підтримується, але якимось чином було списано гроші з мого рахунку. Не поясните, як це сталося?» Ці та ще десятки аналогічних повідомлень від користувачів онлайн-ігор за останні два дні з’явилися на форумах ігрових платформ та бірж. Гравці, які хотіли купити акаунти, ігрову валюту та інші цифрові товари, скаржаться, що при оплаті картками Visa та Masterсard гроші списалися, але купівля не відбулася.
Адміністратори платформ і бірж запевняють користувачів, що проблеми на боці Національної Системи Платіжних Карт, через яку проходять усі внутрішньоросійські платежі за картами міжнародних платіжних систем.
Читайте також
«На боці НСПК спостерігаються технічні проблеми. За інформацією наших партнерів, платежі проходять просто з невеликою затримкою», — стверджують адміністратори біржі ігрових акаунтів FunPay.
«Упав НСПК, єдиний платіжний шлюз країни, який робить процесінг всіх платежів, що відбуваються в країні», — таку відповідь на скарги отримали користувачі іншої ігрової платформи.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.