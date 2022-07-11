Найбільші ігрові платформи та біржі перестали приймати платіжні картки росіян — Finance.ua

Найбільші ігрові платформи та біржі перестали приймати платіжні картки росіян Вчора 08:28 — Фінтех і Картки

Користувачі ігрових сервісів та бірж масово скаржаться на проблеми з проходженням оплати за картками Visa та Masterсard. Ігрові платформи запевняють, що проблеми з транзакціями виникли з вини Національної Системи Платіжних Карт (НСПК).

Що сталося

«Сьогодні оплатив замовлення, гроші з картки списалися двічі, але замовлення так і не проплатилося, написав на підтримку, мовчать...», «Я щойно провів переказ кілька разів. У результаті пише, що карта не підтримується, але якимось чином було списано гроші з мого рахунку. Не поясните, як це сталося?» Ці та ще десятки аналогічних повідомлень від користувачів онлайн-ігор за останні два дні з’явилися на форумах ігрових платформ та бірж. Гравці, які хотіли купити акаунти, ігрову валюту та інші цифрові товари, скаржаться, що при оплаті картками Visa та Masterсard гроші списалися, але купівля не відбулася.

Адміністратори платформ і бірж запевняють користувачів, що проблеми на боці Національної Системи Платіжних Карт, через яку проходять усі внутрішньоросійські платежі за картами міжнародних платіжних систем.

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«На боці НСПК спостерігаються технічні проблеми. За інформацією наших партнерів, платежі проходять просто з невеликою затримкою», — стверджують адміністратори біржі ігрових акаунтів FunPay.

«Упав НСПК, єдиний платіжний шлюз країни, який робить процесінг всіх платежів, що відбуваються в країні», — таку відповідь на скарги отримали користувачі іншої ігрової платформи.

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