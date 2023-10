Найбільші банки США списують все більше безнадійних кредитів — Finance.ua

Найбільші банки США списують все більше безнадійних кредитів Сьогодні 11:48

Найбільші банки США готові списати більше безнадійних кредитів, ніж це було на початку пандемії, оскільки вищі відсоткові ставки та потенційний економічний спад ставлять позичальників у безвихідне становище, пише Bloomberg

JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. і Wells Fargo & Co., які звітують про результати третього кварталу, мають показник у приблизно 5,3 мільярда доларів США в сукупних чистих списаннях у третьому кварталі, що є найвищим показником для групи з другого кварталу 2020 року, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

Ця цифра більш ніж удвічі вища, ніж роком раніше, оскільки кредитори борються зі споживачами, які намагаються встигати за зростанням процентних ставок, а індустрія комерційної нерухомості все ще бореться з наслідками пандемії. Головний виконавчий директор Citigroup Джейн Фрейзер минулого місяця заявила, що її банк починає помічати ознаки слабкості споживачів у США з низьким кредитним рейтингом, чиї заощадження з'їла історична інфляція. Проте, за її словами, переважна більшість змогла впоратися з підвищенням ставок.

«Будь-які збої в кредитах будуть покарані ринком. Тим не менш, було напрочуд мало розмов про кредитну якість третього кварталу для великих банків, навіть щодо комерційної нерухомості або деяких найбільш розголошених банкрутств», — сказала Еріка Наджарян, аналітик UBS Group AG, у записці для клієнтів.

Очікування щодо зростання кількості списань у чотирьох великих банках США

Погіршення кредитної якості говорить про те, що банкам, ймовірно, доведеться відкладати більше грошей на покриття поганих кредитів, якщо економіка погіршиться. Вищі резерви для покриття безнадійної заборгованості з'їдять прибуток.

Окрім погіршення якості кредитів, аналітики та інвестори спостерігатимуть за перспективами чистого процентного доходу — різниці між тим, що банки заробляють на кредитах, і сумою, яку вони виплачують за депозитами. Додатковими перешкодами є збільшення вимог до капіталу та очікування скорочення доходів банківських інвестицій.

Як пише Bloomberg, KBW Nasdaq Bank Index втратив цього року 23%, причому падіння Bank of America на 18% найкрутіше серед чотирьох найбільших компаній. Нью-йоркська JPMorgan цього року зросла на 8,6% і стала єдиною компанією в групі, яка показала зростання.

Ось деякі з ключових показників, за якими будуть спостерігати аналітики:

Нереалізовані збитки

За словами аналітиків, портфелі цінних паперів банків, ймовірно, продемонструють збільшення нереалізованих збитків у третьому кварталі після того, як різке зростання прибутковості знизило вартість їхніх інвестицій. Федеральна корпорація страхування вкладів оцінила нереалізовані збитки у другому кварталі на рівні 558,4 мільярда доларів, що на 8% більше, ніж за попередній період.

Але навіть якщо ці втрати збільшаться, вони не становлять такої загрози, яка призвела до потоплення Silicon Valley Bank, Signature Bank і First Republic Bank на початку цього року. Відтоді депозити стабілізувалися, а це означає, що кредитори не будуть змушені продавати активи та реєструвати збитки.

Чистий процентний дохід

Чистий процентний дохід, ймовірно, знизився з другого кварталу через зростання вартості депозитів і загострення конкуренції, тенденції, які збереглися в третьому кварталі.

«Чистий процентний дохід, який є великим джерелом доходу для банків, буде під тиском у найближчій перспективі, оскільки зростання кредитів сповільнюється, а вартість депозитів зростає», — сказав Джейсон Голдберг, аналітик Barclays Capital.

Тиск від зростання ставок особливо сильно вдарив по регіональних кредиторах, про що свідчить серія банкрутств банків на початку цього року.

Investment Banking

Комісії за консультації, ймовірно, залишаться низькими, а відновлення діяльності зі злиття все ще попереду, тоді як андеррайтингові компанії, ймовірно, покажуть зростання порівняно зі слабкими рівнями минулого року. Згідно з оцінками аналітиків, загальний дохід п’яти найбільших компаній від банківських інвестицій знизився до 6,03 мільярда доларів з 6,42 мільярда доларів у тому ж кварталі минулого року.

Банки скорочують чисельність персоналу у відповідь на падіння доходів від комісії. Цього року Citigroup вже скоротила близько 5000 робочих місць, лише у другому кварталі ці кроки коштували компанії 400 мільйонів доларів у вигляді вихідної допомоги.

