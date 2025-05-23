Найбільші банки США розглядають запуск спільного стейблкоїна для конкуренції з крипторинком — WSJ Сьогодні 18:00 — Криптовалюта

Найбільші банки США розглядають запуск спільного стейблкоїна для конкуренції з крипторинком — WSJ

Найбільші американські банки, включно з JPMorgan, Bank of America та Citigroup, обговорюють можливість створення спільного стейблкоїна. Це може стати відповіддю на зростаючу конкуренцію з боку криптоіндустрії.

Про це пише WSJ з посиланням на джерела, знайомі із цими планами.

До обговорень ініціативи долучені компанії Early Warning Services (оператор платформи Zelle) та Clearing House (мережа миттєвих платежів). Йдеться лише про початкову фазу — концепцію. Кінцеве рішення залежатиме від майбутнього законодавства щодо стейблкоїнів та попиту на такий продукт, зазначило видання.

Банки бачать у стейблкоїнах спосіб пришвидшити операції, зокрема міжнародні платежі, які в традиційній системі можуть тривати кілька днів.

Обговорюється модель, яка дозволить користуватися стейблкоїном і банкам, що не входять до переліку засновників, кажуть співрозмовники видання. Окремо малі та регіональні банки розглядають створення власного консорціуму.

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