Найбільші банки США розглядають запуск спільного стейблкоїна для конкуренції з крипторинком — WSJ — Finance.ua
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Найбільші банки США розглядають запуск спільного стейблкоїна для конкуренції з крипторинком — WSJ

Криптовалюта
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Найбільші банки США розглядають запуск спільного стейблкоїна для конкуренції з крипторинком — WSJ
Найбільші банки США розглядають запуск спільного стейблкоїна для конкуренції з крипторинком — WSJ
Найбільші американські банки, включно з JPMorgan, Bank of America та Citigroup, обговорюють можливість створення спільного стейблкоїна. Це може стати відповіддю на зростаючу конкуренцію з боку криптоіндустрії.
Про це пише WSJ з посиланням на джерела, знайомі із цими планами.
До обговорень ініціативи долучені компанії Early Warning Services (оператор платформи Zelle) та Clearing House (мережа миттєвих платежів). Йдеться лише про початкову фазу — концепцію. Кінцеве рішення залежатиме від майбутнього законодавства щодо стейблкоїнів та попиту на такий продукт, зазначило видання.

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Банки бачать у стейблкоїнах спосіб пришвидшити операції, зокрема міжнародні платежі, які в традиційній системі можуть тривати кілька днів.
Обговорюється модель, яка дозволить користуватися стейблкоїном і банкам, що не входять до переліку засновників, кажуть співрозмовники видання. Окремо малі та регіональні банки розглядають створення власного консорціуму.
За матеріалами:
Forbes.ua
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