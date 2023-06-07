Найбільша в росії компанія з виробництва золота і срібла переносить бізнес у Казахстан через санкції — Finance.ua
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Найбільша в росії компанія з виробництва золота і срібла переносить бізнес у Казахстан через санкції

Фондовий ринок
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Найбільша в росії компанія з виробництва золота і срібла переносить бізнес у Казахстан через санкції
Найбільша в росії компанія з виробництва золота і срібла переносить бізнес у Казахстан через санкції
Ключові топ-менеджери АТ «Поліметал» — найбільшого в росії виробника срібла та одного з найбільших добувачів золота — пішли зі своїх постів, оголосила компанія.
Про це повідомляє moscowtimes.eu.
Віталій Несіс, головний виконавчий директор, та Максим Назимок, головний фінансовий директор, подали у відставку з усіх керівних посад у російському підрозділі Polymetal, який потрапив під санкції США у травні.
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Несіс і Назимок збережуть свої поточні посади в Polymetal International plc. і зосередять зусилля на операційній діяльності в Казахстані, де компанія зосереджує близько третини виробничих потужностей.
Як повідомила прес-служба «Поліметалу», вони також займуться «переїздом» компанії до Міжнародного фінансового центру в Астані, який планується завершити до кінця поточного року.
Зараз «Поліметал», найбільшим акціонером якого є мільярдер Александр Несіс, який проживає в Швейцарії, зареєстрований на острові Джерсі. А перереєстрація головної компанії в Казахстані дозволить відновити виплату дивідендів усім акціонерам, частина яких зараз не може отримувати їх через санкції ЄС.
На російські підприємства, розташовані в Магаданській та Свердловській областях, а також у Хабаровському краї, Якутії та Чукотці, припадає близько двох третин виробництва «Поліметалу». Залишок компанія видобуває в Казахстані на двох копальнях, які принесли їй минулого року половину прибутку.
У 2024 році «Поліметал» може розділити бізнес — на російську та казахстанську частини, розповідав Несіс в інтерв'ю Financial Times. За його словами, переїзд до Казахстану з наступним поділом активів допоможе відновити акціонерну вартість компанії, яка після російського вторгнення в Україну скоротилася майже у 7 разів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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