Найбільша у світі золотодобувна компанія пропонує $17 мільярдів за конкурента — Finance.ua

Найбільша у світі золотодобувна компанія пропонує $17 мільярдів за конкурента Сьогодні 18:01 — Фондовий ринок

Найбільший у світі видобувач золота Newmont запропонував $17 млрд (24 млрд австралійських доларів) за австралійського конкурента Newcrest. Угода може стати найдорожчим злиттям цього року.

Про це пише Financial Times.

Закриття угоди також може призвести до того, що чотири з п’яти найбільших копалень золота вАвстралії можуть опинитися під контролем об’єднаної компанії.

Пропозиція передбачає премію 21% до ціни акцій Newcrest на момент закриття торгів у п’ятницю. На новині про пропозицію акції Newcrest у понеділок зростали на 10% — до 24,74 австралійського долара ($17,12), досягнувши найвищого рівня з травня 2022 року, зазначає FT.

Зазначається, що потенційна угода возз’єднає дві компанії через майже чверть століття. Newcrest зі штаб-квартирою в Мельбурні була заснована в 1960-х роках як австралійський підрозділ Newmont, а в 1990 році її виділили в окремий бізнес після придбання золотих активів гірничодобувної компанії BHP, ставши найбільшим золотошукачем в Австралії.

Newmont наразі зареєстрована в Денвері (США). У результаті угоди, яку повинен буде схвалити уряд Австралії, чотири з п’яти найбільших копалень злота країни можуть опинитися під контролем однієї компанії. У разі поглинання акціонери Newmont контролюватимуть 70% об’єднаної компанії, а акціонери Newcrest — 30%.

У Newcrest заявили, що розглянуть пропозицію. Компанія нагадала, що раніше вже відхилила одну пропозицію про поглинання через занадто низьку оцінку.

Зі свого боку, директор з інвестицій Allan Gray (найбільший акціонер Newcrest) Саймон Мохінні вже заявив, що не підтримає поглинання на запропонованих умовах. За його словами, Newcrest оцінили занадто дешево.

Як пише FT, пропозиція Newmont може спровокувати торгову війну за Newcrest.

Так, консолідувати золотодобувний ринок Австралії прагнуть й інші великі компанії, зокрема канадські Barrick Gold і Agnico Eagle, пише газета з посиланням на аналітиків. Вони також зацікавлені в купівлі Newcrest, акції якої з квітня по вересень минулого року подешевшали майже вдвічі.

Економічна Правда За матеріалами:

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