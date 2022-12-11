Золото може встановити новий рекорд у 2023 році, – аналітики — Finance.ua
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Золото може встановити новий рекорд у 2023 році, – аналітики

Банківські метали
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Золото може встановити новий рекорд у 2023 році, – аналітики
Золото може встановити новий рекорд у 2023 році, – аналітики
Золото торгуватиметься в досить широкому діапазоні в 2023 році, при цьому котирування коштовного металу в євро можуть досягти рекордних значень у разі послаблення інфляційного тиску, вважають аналітики німецької трейдингової компанії Heraeus Precious Metals.
Ціни на золото протягом наступного року коливатимуться в межах $1620-1920 за тройську унцію з урахуванням війни росії проти України, високої інфляції та зростання побоювань з приводу рецесії, пише MarketWatch з посиланням на звіт аналітиків Heraeus. Лютневі ф’ючерси на золото на біржі NYMEX у вівторок помірковано дорожчають і до 13:24 кск коштують близько $1788.
Вартість золота в євро може перевищити історичний максимум, зафіксований у березні цього року на рівні 1870 євро за унцію, якщо ринок позитивно відреагує на можливу зміну курсу грошово-кредитної політики у США, вважають аналітики.
Тим часом паладій і платина у 2023 році, ймовірно, зазнають тиску за рахунок перевищення пропозиції над попитом, вважають експерти. Паладій торгуватиметься в дуже широкому діапазоні $1300-2250 за унцію проти $1890 у вівторок, платина — $800-1150 за унцію проти $1001.
Ціни на срібло можуть отримати підтримку за рахунок високого попиту з боку виробників смартфонів та сонячних панелей. Аналітики Heraeus вважають, що ціни коливатимуться від $17 до $25 за унцію протягом 2023 року. У вівторок срібло торгується на рівні $22,61 за унцію.
За матеріалами:
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