Найбільша у світі золотодобувна компанія Newmont купує конкурента Newcrest за $19 мільярдів — Finance.ua

Найбільша у світі золотодобувна компанія Newmont купує конкурента Newcrest за $19 мільярдів Сьогодні 07:45

Найбільша у світі золотодобувна компанія Newmont купує конкурента Newcrest за $19 мільярдів

Рада директорів австралійської компанії Newmont одноголосно підтримала пропозицію про поглинання за 29 мільярдів австралійських доларів (19 мільярдів доларів США) свого американського конкурента Newmont, що відкриває шлях до зміцнення позицій найбільшої золотодобувної компанії світу в цьому секторі.

За умови голосування акціонерів та схвалення регуляторних органів, Newmont придбає компанію Newcrest, яку вона заснувала в 1960-х роках, а потім відокремила в результаті злиття з BHP, запропонувавши 0,4 акції за кожну акцію австралійської компанії.

Ця угода посилить діяльність компанії Newmont, що базується в Денвері, в Австралії, Канаді та Папуа-Новій Гвінеї, і потенційно створить хвильовий ефект у галузі, оскільки менші шахти, що належать об'єднаному бізнесу, будуть ліквідовані, пише FT.

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Це останній приклад консолідації у світовій гірничодобувній промисловості, коли великі компанії прагнуть придбати перспективні підприємства, щоб збільшити масштаби та доступ до критично важливих мінералів, необхідних для енергетичного переходу. Цей крок Newmont значно збільшує його доступ до міді і слідує за поглинанням BHP компанії-конкурента Oz Minerals, викупом Rio Tinto компанії Turquoise Hill і злиттям Allkem з Livent для створення більш потужного гравця на ринку літієвої сировини.

Newmont вперше звернулася до Newcrest у лютому з пропозицією придбати всі акції, але отримала відмову. У квітні вона підвищила свою пропозицію до 29,4 млрд австралійських доларів.

Дещо нижча вартість угоди, яка включає боргові зобов’язання, відображає зниження ціни акцій Newmont за останні два місяці, але все одно становить більш ніж 30-відсоткову премію порівняно з тим, де вона була безпосередньо перед первинною пропозицією.

Генеральний директор компанії Newmont, акції якої котируються на біржі США, австралієць Том Палмер заявив, що поглинання представляє «виняткову цінність» для акціонерів.

«Це створює провідний в галузі портфель з багаторічним досвідом виробництва золота і міді в найбільш сприятливих гірничодобувних юрисдикціях світу», — сказав він.

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