Найбільша судноплавна компанія рф продала частину своїх танкерів та газовозів — Finance.ua
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Найбільша судноплавна компанія рф продала частину своїх танкерів та газовозів

Вчора 06:16Фондовий ринок
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Найбільша судноплавна компанія рф продала частину своїх танкерів та газовозівНайбільша судноплавна компанія рф продала частину своїх танкерів та газовозів
Найбільша російська судноплавна компанія Совкомфлот продала «близько дюжини суден» покупцям в Азії та на Близькому Сході, щоб розплатитися із західними банками в умовах санкцій.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.
За їх словами, Совкомфлот продала п’ять танкерів дубайській Koban Shipping і чотири газовози сінгапурській Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, що став власником суден.
СКФ також веде переговори з компаніями, включно з China Merchants Group, щоб продати інші танкери, сказали співрозмовники газети. За їхніми словами, кінцеві власники низки суден, що продаються, можуть бути невідомі протягом деякого часу.
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Суднові брокери заявили, що деякі з проданих судів змінили назви та реєструються під різними прапорами, щоб застрахуватися.
За даними на кінець лютого, список флоту власних та зафрахтованих судів СКФ складався із 134 суден, уточнює Інтерфакс-Україна, він включав 108 танкерів різних класів, 14 газовозів та 11 спеціалізованих суден. Контрольний пакет акцій компанії належить державі.
За матеріалами: НВ
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