Найбільша судноплавна компанія рф продала частину своїх танкерів та газовозів — Finance.ua

Найбільша судноплавна компанія рф продала частину своїх танкерів та газовозів

Вчора 06:16 — Фондовий ринок

Найбільша судноплавна компанія рф продала частину своїх танкерів та газовозів

Найбільша російська судноплавна компанія Совкомфлот продала «близько дюжини суден» покупцям в Азії та на Близькому Сході, щоб розплатитися із західними банками в умовах санкцій.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

За їх словами, Совкомфлот продала п’ять танкерів дубайській Koban Shipping і чотири газовози сінгапурській Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, що став власником суден.

СКФ також веде переговори з компаніями, включно з China Merchants Group, щоб продати інші танкери, сказали співрозмовники газети. За їхніми словами, кінцеві власники низки суден, що продаються, можуть бути невідомі протягом деякого часу.

Суднові брокери заявили, що деякі з проданих судів змінили назви та реєструються під різними прапорами, щоб застрахуватися.

За даними на кінець лютого, список флоту власних та зафрахтованих судів СКФ складався із 134 суден, уточнює Інтерфакс-Україна, він включав 108 танкерів різних класів, 14 газовозів та 11 спеціалізованих суден. Контрольний пакет акцій компанії належить державі.

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