Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф — Finance.ua

Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф
Найбільша польська нафтопереробна компанія Orlen не буде продовжувати довгостроковий контракт на постачання нафти з росії.
Orlen розраховує розірвати ще один аналогічний контракт із росією на підставі запровадження Євросоюзом санкцій, заявила прес-секретар компанії Едіта Олькович.
Попри заяви про вихід з ринку рф, багато світових компаній продовжують свій бізнес в країні-агресорці. Наприклад, німецький хімічний концерн BASF продовжить здійснювати поставки в росію, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про їх зупинку.
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