Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф

Фондовий ринок
15
Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф
Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф
Найбільша польська нафтопереробна компанія Orlen не буде продовжувати довгостроковий контракт на постачання нафти з росії.
Orlen розраховує розірвати ще один аналогічний контракт із росією на підставі запровадження Євросоюзом санкцій, заявила прес-секретар компанії Едіта Олькович.
Читайте також
Попри заяви про вихід з ринку рф, багато світових компаній продовжують свій бізнес в країні-агресорці. Наприклад, німецький хімічний концерн BASF продовжить здійснювати поставки в росію, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про їх зупинку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.