Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф — Finance.ua

Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф Сьогодні 10:13 — Фондовий ринок

Найбільша нафтопереробна компанія йде з рф

Найбільша польська нафтопереробна компанія Orlen не буде продовжувати довгостроковий контракт на постачання нафти з росії.

Orlen розраховує розірвати ще один аналогічний контракт із росією на підставі запровадження Євросоюзом санкцій, заявила прес-секретар компанії Едіта Олькович.

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Попри заяви про вихід з ринку рф, багато світових компаній продовжують свій бізнес в країні-агресорці. Наприклад, німецький хімічний концерн BASF продовжить здійснювати поставки в росію, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про їх зупинку.

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