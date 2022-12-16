Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson продає бізнес у росії — Finance.ua
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Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson продає бізнес у росії

Фондовий ринок
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Дочірня компанія шведського виробника телеком-обладнання Ericsson у росії оголосила про продаж свого бізнесу з підтримки клієнтів компанії.
Про це повідомляє прес-служба Ericsson.
«Угода передбачає переведення приблизно 40 співробітників Ericsson, а також певних активів та контрактів, пов’язаних з цим бізнесом. Бізнес з обслуговування клієнтів не передбачає передачі обладнання, програмного забезпечення або супутніх послуг мобільним операторам у Росії», — заявили в прес-службі компанії.
Приблизно 400 співробітників Ericsson у росії вже сповістили про звільнення і залишають компанію через припинення діяльності.
Раніше повідомлялося, що шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в росії та скоротить усіх співробітників.
Також ми писали, що шведська телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що припиняє свою діяльність із клієнтами у росії на невизначений термін.
За матеріалами:
РБК-Україна
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