Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson продає бізнес у росії — Finance.ua

Шведський виробник телеком-обладнання Ericsson продає бізнес у росії 16.12.2022, 00:55 — Фондовий ринок

Дочірня компанія шведського виробника телеком-обладнання Ericsson у росії оголосила про продаж свого бізнесу з підтримки клієнтів компанії.

Про це повідомляє прес-служба Ericsson.

«Угода передбачає переведення приблизно 40 співробітників Ericsson, а також певних активів та контрактів, пов’язаних з цим бізнесом. Бізнес з обслуговування клієнтів не передбачає передачі обладнання, програмного забезпечення або супутніх послуг мобільним операторам у Росії», — заявили в прес-службі компанії.

Приблизно 400 співробітників Ericsson у росії вже сповістили про звільнення і залишають компанію через припинення діяльності.

Раніше повідомлялося, що шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в росії та скоротить усіх співробітників.

Також ми писали, що шведська телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що припиняє свою діяльність із клієнтами у росії на невизначений термін.

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