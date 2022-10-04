Найбільша лізингова компанія світу подала позов на $3,5 мільярда через літаки, які залишились в рф — Finance.ua

Найбільша лізингова компанія світу подала позов на $3,5 мільярда через літаки, які залишились в рф Вчора 00:34 — Кримінал

Найбільша лізингова компанія світу подала позов на $3,5 мільярда через літаки, які залишились в рф

Найбільша лізингова компанія світу AerCap подала позов до страховиків з вимогою виплатити 3,5 млрд доларів за літаки, які залишились у росії.

Компанія каже, що повідомила російські авіакомпанії про припинення оренди, але літаки їй не повернули, тому вона вирішила домагатися виплати страхового покриття.

Позов подали до Високого суду Лондона.

AerCap вважає свої вимоги обґрунтованими, оскільки не може отримати від російських авіакомпаній літаки та деталі до них після того, як Євросоюз з 26 лютого заборонив щодо рф нові поставки, техобслуговування та страхування літаків, а також зобов’язав москву протягом місяця повернути лізингодавцям вже здані у лізинг літаки.

Після цього президент росії володимир путін 14 березня підписав закон, який дає можливість реєструвати у рф права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу у російських компаній.

AerCap втратила 116 літаків і 23 запасних двигунів у росії.

Економічна Правда За матеріалами:

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