Найбільша криптобіржа світу заборонила росіянам операції з валютою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільша криптобіржа світу заборонила росіянам операції з валютою

Казна та Політика
136
Найбільша криптобіржа світу Binance оприлюднила нову заборону для громадян росії.
Криптобіржа Binance не вперше вводить обмеження для росіян. Компанія відреагувала на повномасштабну війну росії проти України ще навесні 2022 року.
Криптобіржа Binance повідомила, що відтепер росіянам та всім, хто перебуває на території держави-агресорки не можна буде купувати та продавати іноземні валюти через p2p-сервіс. Йдеться про євро та долар.
Водночас для жителів країн Європейського Союзу почала працювати заборона на купівлю та продаж російських рублів. Головна причина таких рішень Binance — десятий пакет санкцій ЄС проти росії. Про це розповів анонімний представник найбільшої криптобіржі світу.
Водночас для подальшого використання сервісу p2p на криптобіржі Binance користувачі зможуть обрати фіатні валюти, які будуть для них доступні.
Річ у тому, що росіяни почали використовувати p2p-сервіс для виведення коштів за межі країни. Для них ця опція є альтернативою системи SWIFT. Додамо, що для цього жителі держави-агресорки використовують не лише криптобіржу Binance.
Нагадаємо, що навесні 2022 року криптобіржа Binance повідомила про обмеження доступу до своїх сервісів для росіян з активами, які перевищують позначку у 10 тисяч євро. Натомість ті, хто відповідали новим критеріям, мали доступ лише до функції з виводу коштів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.