Найбільша криптобіржа світу заборонила росіянам операції з валютою — Finance.ua

Найбільша криптобіржа світу заборонила росіянам операції з валютою Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Найбільша криптобіржа світу Binance оприлюднила нову заборону для громадян росії.

Криптобіржа Binance не вперше вводить обмеження для росіян. Компанія відреагувала на повномасштабну війну росії проти України ще навесні 2022 року.

Криптобіржа Binance повідомила, що відтепер росіянам та всім, хто перебуває на території держави-агресорки не можна буде купувати та продавати іноземні валюти через p2p-сервіс. Йдеться про євро та долар.

Водночас для жителів країн Європейського Союзу почала працювати заборона на купівлю та продаж російських рублів. Головна причина таких рішень Binance — десятий пакет санкцій ЄС проти росії. Про це розповів анонімний представник найбільшої криптобіржі світу.

Водночас для подальшого використання сервісу p2p на криптобіржі Binance користувачі зможуть обрати фіатні валюти, які будуть для них доступні.

Річ у тому, що росіяни почали використовувати p2p-сервіс для виведення коштів за межі країни. Для них ця опція є альтернативою системи SWIFT. Додамо, що для цього жителі держави-агресорки використовують не лише криптобіржу Binance.

Нагадаємо, що навесні 2022 року криптобіржа Binance повідомила про обмеження доступу до своїх сервісів для росіян з активами, які перевищують позначку у 10 тисяч євро. Натомість ті, хто відповідали новим критеріям, мали доступ лише до функції з виводу коштів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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