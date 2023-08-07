Найбільша британська авіакомпанія повертається в європейську країну, до якої не літала 16 років — Finance.ua

Найбільша британська авіакомпанія повертається в європейську країну, до якої не літала 16 років Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

Найбільша британська авіакомпанія повертається в європейську країну, до якої не літала 16 років

Найбільша британська авіакомпанія British Airways заявила про відновлення польотів з Лондона до Риги після 16-річної перерви.

Як повідомляє Avianews , British Airways розпочне польоти з лондонського аеропорту Хітроу до Риги з 29 жовтня 2023 року. Раніше вона літала до Латвії з 1997 по 2007 роки. Авіаперевізник буде літати в найбільший аеропорт Великобританії Хітроу.

Розклад передбачає польоти з частотою три рази на тиждень по вівторках, четвергах та неділях. Такий розклад дозволяє збільшити число можливих стикувань на інші рейси British Airways в аеропорту Хітроу.

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Між Лондоном та Ригою British Airways буде літати на середньомагістральних літаках Airbus A320 і A321, які розраховані на перевезення 180 і 220 пасажирів відповідно.

Найдешевші авіаквитки British Airways Рига-Лондон можна купити на листопад 2023 року за ціною 36 євро в один кінець з урахуванням зборів. Найнижчий тариф Economy Basic дозволяє взяти з собою тільки ручну поклажу.

Повідомляється, що рейси British Airways посилять авіасполучення між Латвією та Америкою. Пасажири отримають більше можливостей для подорожей, а посилення конкуренції допоможе знизити ціну на перельоти. Після повернення British Airways в Латвію з Риги можна буде полетіти в усі основні аеропорти Лондона.

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«Ми раді, що після багаторічних переговорів British Airways повертається в Ригу. Рейси з Риги в аеропорт Хітроу дуже очікувані і будуть мати великий попит. Вони дають нашим пасажирам нові можливості для подорожей по мережі маршрутів British Airways з пересадкою в Хітроу», — заявила глава правління Ризького аеропорту Лайла Одіна.

У Ризькій міській раді розраховують, що нові рейси British Airways дозволять збільшити число британських туристів в Латвії. Рига також розраховує, що перельоти в Хітроу стануть додатковим аргументом у переговорах з інвесторами та організаторами великих форумів, які можна було б проводити в столиці Латвії.

УНІАН За матеріалами:

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