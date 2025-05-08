Найбільша авіакомпанія Туреччини скасувала рейси в росію — Finance.ua
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Найбільша авіакомпанія Туреччини скасувала рейси в росію

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Авіакомпанія Turkish Airlines через транспортний колапс скасувала всі рейси в міста росії, включно з москвою, з Анталії, Даламана і Бодрума.
Про це повідомило російське пропагандистське видання «РИА Новости» з посиланням на джерело в туріндустрії.
«Туроператори зараз „висять“ на телефоні і намагаються вирішити ситуацію», — сказав співрозмовник агентства.
За його словами, таке рішення авіакомпанія ухвалила через затримки і скасування авіарейсів у російських аеропортах. Зокрема, напередодні було скасовано щонайменше 16 рейсів з Анталії до москви і санкт-петербурга.
За даними московської транспортної прокуратури, станом на ранок 8 травня у столичних аеропортах було затримано 103 рейси.
За матеріалами:
Економічна Правда
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