Найбільш затребувані професії у Швейцарії: скільки можуть заробити українки — Finance.ua

Найбільш затребувані професії у Швейцарії: скільки можуть заробити українки Сьогодні 17:21 — Світ

Найбільш затребувані професії у Швейцарії: скільки можуть заробити українки

У Швейцарії, як і багатьох європейських країнах, є дефіцит робочих рук. В останньому кварталі 2023 року на ринку праці країни були відкриті понад 250 тисяч вакансій.

Які галузі найбільше потребують працівників та скільки можуть заробити українки — розповіли експерти schengenvisainfo.com

Потреба у працівниках зростатиме

Згідно з даними Jobradar, на швейцарському ринку праці в останні три місяці 2023 року були відкриті 251 226 вакансій. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у сфері охорони здоров’я. На другому місці - будівельний сектор. Також велика потреба у працівниках в сфері роздрібної торгівлі, готельного господарства та гостинності та у фахівцях з інформаційних технологій.

Найбільше оголошень про роботу було в Цюріху (55 113), Берні (37 939), Арагау (20 350), Санкт-Галлені (18 178) і Люцерні (17 021).

Читайте також Які вакансії були найпопулярнішими у 2023 році, та де найбільша конкуренція

Про гостру нестачу робочих рук у Швейцарії свідчить і дослідження університету Санкт-Галлена та бізнес-асоціації Advance, проведене у вересні 2023 року. Прогнозується, що зі старінням населення ситуація може погіршитися.

За підрахунками Інституту Готліба Дутвейлера (GDI), навіть за умови залучення 50 000 кваліфікованих фахівців на рік, до 2030 року може бути відкритими до 400 000 посад. Це означає, що іноземні працівники можуть мати вищі шанси отримати роботу в Швейцарії.

Які найбільш затребувані професії у Швейцарії

Згідно зі звітом Jobradar, найбільш затребувані професії в кінці 2023 року у Швейцарії були такі:

спеціаліст з догляду/медсестра (6 395);

електрик (6 337);

продавець-консультант (4 056);

тесляр (3 337);

менеджер проектів (3 256);

розробник ПЗ (3187);

полімеханік (3128);

спеціаліст охорони здоров’я (2625);

технік з обслуговування (2606);

комерційний службовець (2559);

монтажник сантехніки (2 541);

фахівець з логістики (2521);

фахівець з автоматизації (2459);

фахівець з роздрібної торгівлі (2 443);

кухар (2 407).

Крім того, у Швейцарії потрібні працівники на такі вакансії: механіки, садівники, керівники будівельних проектів, системні інженери, бригадири, малярі та слюсарі.

Скільки можна заробити у Швейцарії

Більшість українців у Швейцарії, які отримали доступ до ринку праці через тимчасовий захист — жінки. Тому для них підходять лише деякі з робіт, на які готові брати іноземних працівників. Якщо у 2023 році у Швейцарії працювали близько 20% українців зі статусом S, то у 2024 році влада планує збільшити число працевлаштованих із постійною роботою до 40%.

Водночас за даними salaryexplorer.com, зарплати у Швейцарії починаються від 31 300 швейцарських франків на рік (2800 євро на місяць). Це найнижча цифра, виявлена в опитуванні щодо заробітної плати, яке охопило тисячі працівників з усієї країни. Мінімальна зарплата офіційно встановлена лише у кількох кантонах.

На сайтах вакансій українкам пропонують такі вакансії у Швейцарії:

прибирання номерів готелю — 17 євро/годину, без знання мови;

працівник на шоколадну фабрику (робота на конвеєрі та пакуванні продукції) — 17 євро за годину (від 3900 євро на місяць);

пакування одягу на складі - 21 євро за годину (4900 євро на місяць), без досвіду та знання мови;

працівник на підприємство з виробництва курячого м’яса — 4500 євро.

Згідно з одним із досліджень занятості серед українських біженців, українці переважно працюють за ставкою 70% тижня і в середньому заробляють 4477 швейцарських франків на місяць (4804 євро).

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.