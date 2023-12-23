Найпопулярніші вакансії для українців у Європі: де шукати роботу — Finance.ua

Найпопулярніші вакансії для українців у Європі: де шукати роботу Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Найпопулярніші вакансії для українців у Європі: де шукати роботу

Переїзд в іншу країну — це завжди стрес: окрім залагодження нагальних побутових питань, необхідно шукати роботу у країні, яка має не звичну мову, правила і звичаї. Але варто пам’ятати, що багато роботодавців пропонують вакансії без знання мови, з житлом і навіть з забезпеченням транспорту до робочого місця.

Де б в Європі ви не шукали роботу, найбільше вакансій можна знайти у професіях: догляд за похилими людьми, робітники виробництва, будівельники, сезонні працівники: офіціанти, кухарі, робітники на зборі врожаю.

Базові поради, як знайти роботу за кордоном

1. Чесно писати про наявність чи відсутність досвіду

2. Акцентувати на особистих навичках

3. Висилати велику кількість резюме на різні вакансії

4. Контактувати безпосередньо з фірмою, де хочете працювати, або скористатися послугами перевіреної агенції з працевлаштування

5. Не нехтувати можливістю пройти безоплатне навчання/курси

6. Максимально проявляти себе на роботі, щоб показати свою зацікавленість

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Далі роздивимось, які вакансії найпопулярніші для українців в Європі по країнах.

Ісландія

Найм на роботу в Ісландії розпочинається заздалегідь, тобто якщо працедавець планує прийняти людину на роботу в травні/червні, вакансія буде опублікована в січні/лютому.

Найпопулярніші галузі: 1. Гастрономія/готельна справа (має сезонний характер) 2. Риболовля 3. Будівництво 4. Робота на виробництві

Середній заробіток у країні становить 2720−3115 EUR, у Рейк'явіку він значно вищий — 4640 EUR.

Серед мінусів проживання в Ісландії можна зазначити суворий клімат і достатньо високу вартість проживання.

Вакансії в Норвегії

На постійні робочі місця в Норвегії зазвичай шукають:

● зварювальників — 3500 EUR

● будівельників — 2990−3300 EUR

● водіїв (вантажівок, сміттєвозів та автобусів) — 3250−3400 EUR

● електриків — 2400−3200 EUR

● виробничих працівників — 3100 EUR

● столярів — 3250 EUR

Існують і сезонні пропозиції, це зазвичай буде ремонт літніх будиночків, допомога в рибальських портах, робота в готельній справі й гастрономії: покоївки, кухарі, офіціанти.

Італія

Найчастіше роботу в Італії можна знайти у сезонних галузях: на виноградниках, в садах, на плантаціях томатів і цитрусових. Також часто шукають працівників на курортах, тут будуть потрібні бармени, офіціанти, кухарі, покоївки, аніматори. Якщо ви шукаєте постійну роботу, перегляньте вакансії няні, опікуна, допомоги по дому, будівельника. Домробітниця тут отримає близько 1200 EUR, покоївка 1300−1700 EUR, водій до 2500 EUR.

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Нідерланди

У країні доволі легко знайти вакансії без знання мови. Найчастіше це будуть пропозиції роботи в:

1. Теплицях

2. На складі

3. На виробництві

4. На зборі врожаю

Годинна ставка нетто тут буде коливатися в діапазоні 10−16 EUR на годину в залежності від галузі.

Німеччина

Найпопулярніші професії й галузі:

1. Різнороб — 1200−1900 EUR

2. Догляд за похилими людьми — 1000−1200 EUR

3. Прибирання — 1000−1200 EUR

4. Будівництво — 2000−4000 EUR

5. Водій - 2000−3000 EUR

6. Робітник на виробництві - 2000−4000 EUR

7. Робітник на складі - 1500−2000 EUR

8. Гастрономія і готелі - 1500−2500 EUR

У період збору врожаю, догляду за полями та садами, відкриття туристичного сезону вакансій в багатьох країнах стає значно більше. Які країни слід обрати, якщо ви збираєтеся за кордон в літньо-осінній період?

Сезонна робота на зборі врожаю

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