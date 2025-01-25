Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото) — Finance.ua

Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото) Сьогодні 21:13 — Технології&Авто

Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото)

Автомобілі білого кольору користувалися найбільшою популярністю у 2024 році. Понад 35% нових легковиків з реалізованих у минулому році були білого кольору.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярнішим автомобілем у білому кольорі став Renault Duster.

Які кольори у ТОПі

Третина реалізованих авто була пофарбована у сірий колір. Найбільш численним з них також став компактний кросовер Renault Duster.

Автомобілі чорного кольору обрали 15% покупців, і це третій результат.

У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% покупців. Тут найпопулярнішим став електромобіль Volkswagen ID.4.

Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — зелений (3%).

Лідер серед зелених — кросовер Toyota RAV-4.

Також до ТОП-10 кольорів 2024 року увійшли:

червоний (2,9%);

бежевий (2%);

коричневий (1%);

жовтий (0,6%);

оранжевий (0,4%).

Нагадаємо, упродовж 2024 року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто.

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