Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото) — Finance.ua

Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото)
Автомобілі білого кольору користувалися найбільшою популярністю у 2024 році. Понад 35% нових легковиків з реалізованих у минулому році були білого кольору.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найпопулярнішим автомобілем у білому кольорі став Renault Duster.
Які кольори у ТОПі
Третина реалізованих авто була пофарбована у сірий колір. Найбільш численним з них також став компактний кросовер Renault Duster.
Автомобілі чорного кольору обрали 15% покупців, і це третій результат.
У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry.
На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% покупців. Тут найпопулярнішим став електромобіль Volkswagen ID.4.
Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — зелений (3%).
Лідер серед зелених — кросовер Toyota RAV-4.
Також до ТОП-10 кольорів 2024 року увійшли:
- червоний (2,9%);
- бежевий (2%);
- коричневий (1%);
- жовтий (0,6%);
- оранжевий (0,4%).
Нагадаємо, упродовж 2024 року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто.
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