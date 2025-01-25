Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото) — Finance.ua
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Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото)

Технології&Авто
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Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото)
Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото)
Автомобілі білого кольору користувалися найбільшою популярністю у 2024 році. Понад 35% нових легковиків з реалізованих у минулому році були білого кольору.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найпопулярнішим автомобілем у білому кольорі став Renault Duster.

Які кольори у ТОПі

Третина реалізованих авто була пофарбована у сірий колір. Найбільш численним з них також став компактний кросовер Renault Duster.
Автомобілі чорного кольору обрали 15% покупців, і це третій результат.
Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото)
У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Camry.
На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% покупців. Тут найпопулярнішим став електромобіль Volkswagen ID.4.
Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото)
Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків — зелений (3%).
Найбільш популярні кольори автомобілів в Україні (фото)
Лідер серед зелених — кросовер Toyota RAV-4.
Також до ТОП-10 кольорів 2024 року увійшли:
  • червоний (2,9%);
  • бежевий (2%);
  • коричневий (1%);
  • жовтий (0,6%);
  • оранжевий (0,4%).
Нагадаємо, упродовж 2024 року українці придбали майже 41,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від усіх вперше зареєстрованих у 2024р. вживаних легкових авто.
За матеріалами:
Finance.ua
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