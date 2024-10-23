Найбезпечніші для туристів країни в 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Найбезпечніші для туристів країни в 2024 році (інфографіка) Сьогодні 09:00

Найбезпечніші для туристів країни в 2024 році (інфографіка)

Безпека під час подорожі є, мабуть, найважливішою річчю, про яку слід пам’ятати, оскільки насправді немає нічого гіршого, ніж прибути кудись і відчувати, що вам потрібно бути насторожі протягом усієї подорожі.

Про найбільш безпечні країни світу пише timeout в новому дослідженні Berkshire Hathaway Travel Protection.

Страхова компанія склала список найбезпечніших місць у світі, опитуючи мандрівників США щодо того, де вони побували за останні п’ять років, і зв’язуючи такі індекси, як Global Peace Index (який також дає рейтинг безпеки) і GeoSure Global.

Найбезпечніше місце

Це Ісландія.

Незважаючи на те, що країна піднялася на вісім сходинок з минулорічного рейтингу, вона також очолила список найбезпечніших країн за Глобальним індексом миру в 2023, 2024 роках і в цьому дослідженні про найбезпечніші країни для жінок.

На другому місці була Австралія (яка була десятою минулого року), а на третьому — Канада (яка була першою минулого року). Перегляньте список 15 найбезпечніших країн світу нижче.

Довідка Finance.ua:

Цього року Іспанія приймає на 12% більше іноземних туристів, ніж у 2023 році, за чек середніх витрат 1432 євро. Кількість міжнародних туристів, що прибули до Іспанії, досягла найвищого показника за перші сім місяців 2024 року, досягнувши 53,4 мільйона, що є зростанням на 12% порівняно з попереднім роком.

Найбільш і найменш популярні напрямки для літнього туризму в Європі. За популярністю Іспанія, Франція, Греція та Італія займають найвищі рейтинги.

Найменш популярними країнами для літнього туризму в Європі є Білорусь, Молдова, Косово та Ліхтенштейн.

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