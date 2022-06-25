Найбільший банківський холдинг США JP Morgan працевлаштує українців у Польщі — Finance.ua

Найбільший банківський холдинг США JP Morgan працевлаштує українців у Польщі 25.06.2022, 16:28 — Особисті фінанси

Найбільший банківський холдинг США JP Morgan працевлаштує українців у Польщі

Американський інвестиційний банк JPMorgan та компанія з пошуку персоналу LHH Polska анонсували однорічну програму підвищення кваліфікації для українців з можливістю подальшого працевлаштування, пише Visit Ukraine.

Українці, які постраждали від війни та перебувають у Польщі, зможуть взяти участь в оплачуваному річному стажуванні, а після успішного завершення — отримати роботу у Варшавському офісі. Програма розпочнеться у вересні 2022 року. Як повідомляє Bloomberg , JPMorgan Chase & Co. у межах широкої гуманітарної підтримки візьме на роботу 50 українців.

Українці вже почали подаватися на програму, за словами Патріка Бертона, прессекретаря JPMorgan у Лондоні. Щоб стати кандидатом на участь в програмі, потрібно заповнити анкету за посиланням . Звертаємо увагу, що заповнити форму потрібно до 30 червня 2022 року.

Що отримають учасники програми:

можливість навчатися. Українці працюватимуть пліч-о-пліч з польськими колегами й зможуть переймати їх досвід;

доступ до професійних тренінгів. Кожен стажер буде здобувати нові знання у галузі фінансів, управління персоналом та операційної діяльності;



контракт на 1 рік. Після закінчення терміну стажування вам запропонують позицію в компанії або нададуть підтримку для повернення в Україну;



співробітники JP Morgan допоможуть з пошуком житла, облаштуванням побуту та влаштування дітей до школи чи садочка;



такі ж права як і польські працівники банку: страхування здоров’я та життя, фінансування відвідин басейну, спортзалу, кінотеатру тощо.



Вимоги до кандидатів

Аби ви мали нагоду претендувати на участь у програмі, ви повинні відповідати таким вимогам:

• прибути до Польщі після 24 лютого 2022 року;

• бути повнолітнім;

• мати вищу освіту й досвід роботи на офісних посадах;

• мати мотивацію навчатися й розвивати свої навички;

• говорити й писати англійською. Бажаний рівень володіння мовою — щонайменше В1.

JP Morgan Chase & Co.— найбільший за розмірами активів банківський холдинг США, який належить до «великої четвірки» банків США. Зазначимо, що раніше керівництво банку повідомило про припинення своєї діяльності в росії через повномасштабну війну в Україну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.