Найбільший банківський холдинг США JP Morgan працевлаштує українців у Польщі — Finance.ua
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Найбільший банківський холдинг США JP Morgan працевлаштує українців у Польщі

Особисті фінанси
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Найбільший банківський холдинг США JP Morgan працевлаштує українців у Польщі
Найбільший банківський холдинг США JP Morgan працевлаштує українців у Польщі
Американський інвестиційний банк JPMorgan та компанія з пошуку персоналу LHH Polska анонсували однорічну програму підвищення кваліфікації для українців з можливістю подальшого працевлаштування, пише Visit Ukraine.
Українці, які постраждали від війни та перебувають у Польщі, зможуть взяти участь в оплачуваному річному стажуванні, а після успішного завершення — отримати роботу у Варшавському офісі. Програма розпочнеться у вересні 2022 року. Як повідомляє Bloomberg, JPMorgan Chase & Co. у межах широкої гуманітарної підтримки візьме на роботу 50 українців.
Українці вже почали подаватися на програму, за словами Патріка Бертона, прессекретаря JPMorgan у Лондоні. Щоб стати кандидатом на участь в програмі, потрібно заповнити анкету за посиланням. Звертаємо увагу, що заповнити форму потрібно до 30 червня 2022 року.
Що отримають учасники програми:
  • можливість навчатися. Українці працюватимуть пліч-о-пліч з польськими колегами й зможуть переймати їх досвід;
  • доступ до професійних тренінгів. Кожен стажер буде здобувати нові знання у галузі фінансів, управління персоналом та операційної діяльності;
  • контракт на 1 рік. Після закінчення терміну стажування вам запропонують позицію в компанії або нададуть підтримку для повернення в Україну;
  • співробітники JP Morgan допоможуть з пошуком житла, облаштуванням побуту та влаштування дітей до школи чи садочка;
  • такі ж права як і польські працівники банку: страхування здоров’я та життя, фінансування відвідин басейну, спортзалу, кінотеатру тощо.
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Вимоги до кандидатів
Аби ви мали нагоду претендувати на участь у програмі, ви повинні відповідати таким вимогам:
• прибути до Польщі після 24 лютого 2022 року;
• бути повнолітнім;
• мати вищу освіту й досвід роботи на офісних посадах;
• мати мотивацію навчатися й розвивати свої навички;
• говорити й писати англійською. Бажаний рівень володіння мовою — щонайменше В1.
JP Morgan Chase & Co.— найбільший за розмірами активів банківський холдинг США, який належить до «великої четвірки» банків США. Зазначимо, що раніше керівництво банку повідомило про припинення своєї діяльності в росії через повномасштабну війну в Україну.
За матеріалами:
visitukraine.today
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