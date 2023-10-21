Найбезпечніші регіони світу — Finance.ua

Найбезпечніші регіони світу Сьогодні 21:19 — Світ

Найбезпечніші регіони світу

Які країни можуть потенційно стати безпечним прихистком для людей, зважаючи на їх розташування, підготовку, ресурси та історичний контекст?

Мабуть, важко буде когось здивувати тим фактом, що наразі Швейцарія вважається чи не найбезпечнішою країною світу, зважаючи на її економічну, політичну та соціальну стабільність. 200 років нейтралітету Швейцарії сколихнуло лише повномасштабне російське вторгнення в Україну, змусивши виказати свою підтримку українському народу.

Експерти вважають, що країна надійно захищена завдяки своєму географічному розташуванню та ландшафту. Адже гірська місцевість захистить від вторгнення, а мости, які сполучають країну з іншими регіонами можна просто підірвати. Крім цього, важливо зазначати, що Швейцарія має достатню кількість облаштованих укриттів для того, щоб захистити населення навіть від ядерного удару.

Нова Зеландія та Австралія

Нова Зеландія та Австралія — могли б стати одними з найбезпечніших місць на планеті. Вони з усіх боків оточені водою, мають помірний клімат, і що дуже важливо — не мають глибоководних портів, які б могли використовуватись ворожим десантом для нападу та у логістичних цілях. Втім варто враховувати, що ці дві країни також залежать від імпорту, втім місцевий клімат дозволяє вирощувати власні культури.

Індонезія

Індонезійські острови — тихе та відносно безпечне місце для виживання у разі глобальної війни. Важливо й те, що на островах досить розвинене сільськогосподарське діло, а тому Індонезія не буде страждати від голоду у разі припинення імпорту.

До речі, в Індонезії відносно недорога нерухомість, а тому про власний «острівок безпеки» у випадку глобальної кризи чи війни можна подумати заздалегідь, придбавши будинок на острові. Один з найвигідніших варіантів, на думку експертів, купити нерухомість на Балі, адже ця місцевість не тільки буде відносно безпечною у разі Третьої світової війни, але й більш менш захищена від зовнішніх впливів та катаклізмів, які трапляються в інших регіонах Індонезії.

Південна Америка

Південна частина Америки, наприклад, Чилі, або Аргентина, є доволі ізольованими від зовнішнього світу, а тому ці регіони не будуть розглядатися як мета у випадку глобальної війни. Крім цього, Південна Америка не має зовнішніх конфліктів, а тому навряд буде вступати у бій за чиїсь інтереси.

Варто зазначити й те, що ці регіони є ідеальними для того, щоб «зникнути» та жити суто за рахунок «землі».

Антарктида

Як би не було важко собі уявити життя на крижаній глибі туризм на крижаному острові досить розвинений попри складну логістику та вартість таких мандрівок.

Втім зауважимо, що врятуватись тут можна буде лише у перший час, адже забезпечити себе їжею на крижаному континенті буде вкрай важко.

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