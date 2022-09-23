Навчання внутрішньо переміщених учнів ПТУ дофінансовуватимуть з держбюджету — Finance.ua

Навчання внутрішньо переміщених учнів ПТУ дофінансовуватимуть з держбюджету Вчора 09:14 — Казна та Політика

Навчання внутрішньо переміщених учнів ПТУ дофінансовуватимуть з держбюджету

Навчання внутрішньо переміщених учнів закладів професійно-технічної освіти дофінансовуватимуть з державного бюджету.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі, за відповідну поправку щодо фінансування професійної-технічної освіти проголосували 315 народних депутатів.

Як пояснив народний депутат Сергій Колебошин, який був один з ініціаторів прийняття поправки, професійно-технічна освіта фінансується з місцевих бюджетів, тому вступити до таких закладів на бюджет внутрішньо переміщені особи не могли.

«Наприклад, був учень професійно-технічного навчального закладу, який вчився у Маріуполі. Після окупації міста він поїхав, наприклад, до Львова і там намагається вступити до закладу профтехосвіти. Але такої можливості зараз він не має, оскільки профтех фінансується з регіональних бюджетів — це історія про регіональне замовлення», — пояснив Колобешин.

Ухвалена правка дає можливість навчати внутрішньо переміщених осіб коштом держбюджету.

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