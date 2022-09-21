Український студент став переможцем престижної премії Global Student Prize 2022. Він розробив «квадрокоптерний міношукач» — Finance.ua

Український студент став переможцем престижної премії Global Student Prize 2022. Він розробив «квадрокоптерний міношукач» Вчора 13:10 — Особисті фінанси

Український студент став переможцем престижної премії Global Student Prize 2022. Він розробив «квадрокоптерний міношукач»

Київський студент став переможцем Всесвітньої студентської премії та отримав приз $100 000.

Повідомлення про досягнення українця опублікувала освітня компанія Chegg

Як сказано в повідомленні, студент КПІ Ігор Клименко став переможцем Всесвітньої студентської премії Global Student Priz як студент, який здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.

Хлопець із 2014 року займається розробленням роботів для розмінування.

Відомо, що останні два роки хлопець працює над проектом Quadcopter Mines Detector, який вже презентував на міжнародних конкурсах, а також отримав від України два патенти на свій пристрій.

Ігор Клименко працює з інвесторами та різними організаціями для того, аби почати користуватися розробкою. Він прагне допомогти зменшити кількість жертв від вибухових пристроїв і почати відбудову України. Нині він бере участь у бізнес-інкубаторі UF Startup School Beginner 2022.

Ігор планує займатися масовим виробництвом роботів, які допоможуть зберегти життя людей. Премію Global Student Prize студент збирається направити на розвиток своїх винаходів.

Довідка Finance.ua:

при виборі кращих студентів Global Student Prize бере до уваги декілька факторів: навчальні досягнення, креативність, інноваційні підходи, реальний вплив на своїх однолітків, спільноту та суспільства в цілому;

всесвітню студентську премію Global Student Prize заснували компанія Chegg.org у партнерстві з організацією Varkey Foundation. Премію було запроваджено, щоб висвітлювати зусилля незвичайних студентів у всьому світі, які змінюють наш світ на краще.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.