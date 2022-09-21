Український студент став переможцем престижної премії Global Student Prize 2022. Він розробив «квадрокоптерний міношукач» — Finance.ua
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Український студент став переможцем престижної премії Global Student Prize 2022. Він розробив «квадрокоптерний міношукач»

Особисті фінанси
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Український студент став переможцем престижної премії Global Student Prize 2022. Він розробив «квадрокоптерний міношукач»
Український студент став переможцем престижної премії Global Student Prize 2022. Він розробив «квадрокоптерний міношукач»
Київський студент став переможцем Всесвітньої студентської премії та отримав приз $100 000.
Повідомлення про досягнення українця опублікувала освітня компанія Chegg.
Як сказано в повідомленні, студент КПІ Ігор Клименко став переможцем Всесвітньої студентської премії Global Student Priz як студент, який здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.
Хлопець із 2014 року займається розробленням роботів для розмінування.
Відомо, що останні два роки хлопець працює над проектом Quadcopter Mines Detector, який вже презентував на міжнародних конкурсах, а також отримав від України два патенти на свій пристрій.
Ігор Клименко працює з інвесторами та різними організаціями для того, аби почати користуватися розробкою. Він прагне допомогти зменшити кількість жертв від вибухових пристроїв і почати відбудову України. Нині він бере участь у бізнес-інкубаторі UF Startup School Beginner 2022.
Ігор планує займатися масовим виробництвом роботів, які допоможуть зберегти життя людей. Премію Global Student Prize студент збирається направити на розвиток своїх винаходів.

Довідка Finance.ua:

  • при виборі кращих студентів Global Student Prize бере до уваги декілька факторів: навчальні досягнення, креативність, інноваційні підходи, реальний вплив на своїх однолітків, спільноту та суспільства в цілому;
  • всесвітню студентську премію Global Student Prize заснували компанія Chegg.org у партнерстві з організацією Varkey Foundation. Премію було запроваджено, щоб висвітлювати зусилля незвичайних студентів у всьому світі, які змінюють наш світ на краще.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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