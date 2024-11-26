Науковці створили новий вид пластику, який розкладається в морській воді — Finance.ua

Науковці створили новий вид пластику, який розкладається в морській воді Сьогодні 01:12 — Технології&Авто

Міжнародна команда науковців під керівництвом японського дослідника Аїдо Такудзо з Інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN розробила новий вид пластику, який здатен повністю розкладатися у морській воді.

Про це повідомляє NHK.

Як зазначають дослідники, цей інноваційний пластик можна переробляти повторно, і він може стати важливим кроком у зниженні рівня забруднення довкілля та зменшенні накопичення мікропластику в океанах.

Розробка стала результатом роботи над заміною традиційних пластикових матеріалів, які виготовляються на основі корисних копалин. Новий матеріал, названий супрамолекулярним пластиком, володіє такими ж властивостями міцності та термостійкості, як поліпропілен.

За словами Аїдо, цей пластик може біологічно розкладатися без утворення мікропластику, а також підлягає повторному використанню. Дослідник сподівається, що новий матеріал знайде широке застосування в різних галузях.

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