Наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване, - Шмигаль — Finance.ua

Наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване, - Шмигаль Сьогодні 15:47

Наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване, - Шмигаль

Кабінет міністрів розробляє нові програми надання грошової допомоги українцям за зруйноване житло, окрім вже запущеної з 10 травня програми «єВідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Нові програми мають забезпечити принцип рівності для всіх українців, чиє житло було повністю або частково зруйноване під час бойових дій.

«Наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Працюємо над деталями цього проєкту», — заявив прем'єр.

Також компенсацію отримають сім'ї, які власним коштом вже відремонтували пошкоджені будинки. Над рішенням механізму грошової допомоги таким сім'ям вже працює Міністерство з розвитку громад, територій та інфраструктури й Агентство відновлення.

За програмою «єВідновлення» грошову допомогу отримають лише ті українці, чиї будинки були частково пошкоджені та ще не був зроблений ремонт. Максимальна сума компенсації - 200 000 грн, які можна витратити на купівлю будівельних матеріалів чи оплату ремонтних послуг.

За словами Шмигаля, станом на ранок 12 травня вже було подано 5575 заявок на компенсацію за програмою «єВідновлення».

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