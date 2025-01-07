Настрій інвесторів єврозони впав у січні до найнижчого рівня за останній рік — Finance.ua
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Настрій інвесторів єврозони впав у січні до найнижчого рівня за останній рік

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Настрій інвесторів єврозони впав у січні до найнижчого рівня за останній рік
Настрій інвесторів єврозони впав у січні до найнижчого рівня за останній рік
Інвестиційні настрої в єврозоні впали в січні до найнижчого рівня більш ніж за рік, при цьому Німеччина залишається основним гальмом для блоку.
Про це пише Reuters.
Індекс Sentix для єврозони впав до -17,7 в січні з -17,5 в грудні. Це найнижчий рівень з листопада 2023 року, хоча і не такий поганий, як прогнозували аналітики, опитані Reuters, -18,0.
«В єврозоні економічний двигун загрожує застигнути в довгостроковій перспективі», — йдеться в опитуванні, додаючи, що рецесійна економіка Німеччини «висить на єврозоні, як свинцевий тягар».
Опитування 1121 інвестора, проведене з 2 по 4 січня, показало, що очікування дещо покращились до -5,0 у січні з -5,8 пунктів минулого місяця.
Але цей приріст був переважений погіршенням оцінки поточної ситуації, яка знизилась до -29,5 у січні з -28,5 у грудні. Це найнижчий рівень з жовтня 2022 року.
Опитування також показало, що Німеччина — найбільша економіка Європи, на яку чекають федеральні вибори наступного місяця, — схоже, перебуває в рецесії і навряд чи вийде з неї найближчим часом.
За матеріалами:
Економічна Правда
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