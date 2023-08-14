Наслідки російських провокацій на морі: світові ціни на пшеницю пішли вгору — Finance.ua

Наслідки російських провокацій на морі: світові ціни на пшеницю пішли вгору Сьогодні 20:40

Наслідки російських провокацій на морі: світові ціни на пшеницю пішли вгору

Ціни на пшеницю підвищилися після того, як Росія обстріляла вантажне судно «Сукра Окан» минулими вихідними в Чорному морі. Це посилило невизначеність щодо поставок врожаю з регіону, повідомляє агентство Bloomberg

Ціни на пшеницю зросли на 1,2%, перш ніж скоригуватися і торгуватися на 0,3% вище цін до інциденту. Зараз світова ціна пшениці за бушель складає $6,55.

Тим не менш, ціни на пшеницю цього року залишаються приблизно на 17% нижчими на тлі високих урожаїв.

«Попри всі напади, які спостерігалися за останні два тижні, зерно продовжує надходити з обох сторін», — сказав аналітик Rabobank Карлос Мера.

У п’ятницю Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку російського експорту пшениці до 48 мільйонів метричних тонн у сезоні 2023−24 років. Це означає, що майже чверть світової торгівлі пшеницею тепер надходитиме з Росії. Значну частку з цих об‘ємів становить українське зерно, вкрадене з тимчасово окупованих територій.

УНІАН За матеріалами:

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