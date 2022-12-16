Наскільки зменшується запас ходу електромобілів узимку - дослідження — Finance.ua
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Наскільки зменшується запас ходу електромобілів узимку - дослідження

Технології&Авто
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Експерти порівняли запас ходу електромобілів улітку та взимку. З’ясувалося, що найкраще витримують морози електрокари Tesla, а найгірше — Volkswagen
Цьому сприяють підвищений розряд батареї в мороз, підвищені енерговитрати на обігрів салону та низка інших факторів. Компанія Recurrent вирішила перевірити, наскільки зменшується запас ходу різних електричних моделей. Про це повідомляється на її сайті. Експерти Recurrent займаються моніторингом стану акумуляторних батарей електрокарів.
Вони проаналізували дані 7000 авто й порівняли їхній запас ходу за температур +21 і −7 градусів за Цельсієм.
З’ясувалося, що в реальних умовах найкраще проявила себе Tesla Model Y — запас ходу електрокросовера взимку знизився на 18%. Почасти це заслуга теплового насоса, який має клімат-контроль.
Найгірший показник зафіксований у Volkswagen ID.4 — він узимку проїде на 30% меншу відстань.
Зниження запасу ходу електромобілів у мороз:
Tesla Model Y — запас ходу зменшився на 18%
Tesla Model X — 19%
Nissan Leaf — 21%
Tesla Model 3 — 22%
Ford Mustang Mach-E — 24%
Tesla Model S — 25%
Volkswagen ID.4 — 30%
За матеріалами:
Фокус
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