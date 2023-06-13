Nasdaq оголосила про найбільшу угоду у своїй історії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nasdaq оголосила про найбільшу угоду у своїй історії

Фондовий ринок
118
Nasdaq оголосила про найбільшу угоду у своїй історії
Nasdaq оголосила про найбільшу угоду у своїй історії
Біржовий оператор Nasdaq купує компанію з розробки фінансового програмного забезпечення Adenza, що належить Thoma Bravo, за 10,5 млрд дол. Угода стане найбільшим придбанням в історії Nasdaq.
Про це пише Reuters.
«Nasdaq купує Adenza на тлі прагнення стати більш технологічно орієнтованою компанією. Nasdaq, як і її конкуренти, почала активно купувати компанії, щоб диверсифікувати свій портфель технологій та інтелектуальної власності після того, як у 2005 році регуляторні норми відкрили ринок торгівлі акціями для конкуренції з боку брокерів», — пише агентство.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
З того часу Nasdaq купила власника скандинавської біржі OMX у 2007 році за 3,7 мільярда доларів, витратила 1,1 мільярда доларів на Міжнародну фондову біржу у 2016 році та придбала фірму Verafin, що займається програмним забезпеченням для боротьби з фінансовими злочинами, у 2020 році за 2,75 мільярда доларів.
Місце для вашої реклами
Програмне забезпечення Adenza в основному використовується банками та брокерськими компаніями, і аналітики кажуть, що угода Nasdaq з купівлі компанії допоможе їй диверсифікувати свою діяльність, не обмежуючись лише операторською діяльністю на фондових біржах.
В рамках угоди Thoma Bravo отримає 14,9% акцій Nasdaq, що зробить приватну інвестиційну компанію одним з найбільших акціонерів біржового оператора. Очікується, що Холден Шпет, керуючий партнер Thoma Bravo, буде призначений до ради директорів Nasdaq.
Читайте також
Угоду планують закрити протягом 6−9 місяців після отримання схвалення регулюючих органів.
Угода включає 5,75 мільярда доларів та 85,6 мільйона звичайних акцій Nasdaq.
Також Nasdaq планує випустити боргові зобовʼязання на суму 5,9 млрд дол. Компанія очікує, що придбання Adenza почне позитивно впливати на її прибуток на акцію через два роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.