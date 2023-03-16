Біржа Nasdaq заявила про делістинг акцій Яндексу та інших російських техкомпаній — Finance.ua

Біржа Nasdaq заявила про делістинг акцій Яндексу та інших російських техкомпаній Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Російська компанія Яндекс, зареєстрована у Нідерландах, отримала повідомлення про делістинг з біржі Nasdaq — таке ж повідомлення отримали компанії Ozon, Qiwi та HeadHunter.

Про це йдеться у повідомленнях біржі.

Яндекс отримав письмове повідомлення від Кваліфікаційної комісії з лістингу Nasdaq про рішення про делістинг цінних паперів компанії з біржового списку Nasdaq Global Select Market.

Причиною стало те, що «геополітичні обставини, які продовжують впливати на росію, та їх потенційний вплив на Компанію залишаються незмінними». Відтак Комісія використовує свої повноваження щодо делістингу цінних паперів на підставі події/умови, що робить лістинг цінних паперів на Nasdaq недоцільним, навіть якщо цінні папери відповідають усім критеріям первісного або постійного лістингу".

Nasdaq призупинила торгівлю цінними паперами низки компаній з істотною діяльністю в росії, зокрема — акціями Yandex N.V. класу А, 28 лютого 2022 року.

Яндекс заявив, що оскаржуватиме рішення. До кінця відповідних слухань акції залишаться в лістингу Nasdaq.

Економічна Правда За матеріалами:

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