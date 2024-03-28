NASA тестує робота-змія, який шукатиме позаземне життя на супутнику Сатурна — Finance.ua
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NASA тестує робота-змія, який шукатиме позаземне життя на супутнику Сатурна

Технології&Авто
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NASA тестує робота-змія, який шукатиме позаземне життя на супутнику Сатурна
NASA тестує робота-змія, який шукатиме позаземне життя на супутнику Сатурна, Фото: techcrunch.com
Лабораторія реактивного руху NASA випробовує робота-змія, якого планують відправити для пошуку позаземного життя на супутник Сатурна Енцелад.
Про це пише TechCrunch.
Робот довжиною 4,4 метра має назву Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) та важить 100 кг. Зараз систему тестують на Землі в умовах, які покликані імітувати ландшафт супутника.
Мета EELS полягатиме в тому, щоб з-поміж іншого дослідити об'єкти під поверхнею супутника. Потенційно йдеться про водні об'єкти — їхнє вивчення має дати відповідь на питання щодо існування життя на Енцеладі.
Фото: techcrunch.com
Фото: techcrunch.com
«Він розроблений таким чином, щоб бути пристосованим до пересування по місцевості, схожій на океанський світ, псевдозрідженим середовищам, закритим лабіринтовим середовищам і рідинам», — поділилися дослідники в статті для журналу Science Robotics.
Робот-змій оснащений системами планування з урахуванням ризиків, ситуаційної обізнаності і здатен рухатися автономно без контролю з боку людини.
Як відомо, Енцелад — геологічно найбільш активний супутник Сатурна. На ньому можуть бути водяні вулкани: вони оновлюють іній на поверхні та слугують джерелом речовини для розрідженого пилового кільця вздовж орбіти Енцелада. Однак енергетичне джерело вулканічної та геологічної активності поки невідоме.
За матеріалами:
mezha.media
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