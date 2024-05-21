Нас побоюються європейці, тому що потенційно можемо перевернути аграрний ринок — експерт Сьогодні 12:30 — Аграрний ринок

Нас побоюються європейці, тому що потенційно можемо перевернути аграрний ринок — експерт

Вперше від моменту відкриття ринку землі (від першого липня 2021 року. — Ред.) об'єм продажу нерухомості став менше від об'єму продажу сільськогосподарської землі. І, як показує тенденція, цей актив буде дедалі популярнішим.

Так, Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest, експерт аграрного бізнесу та адвокат-практик, під час виступу на Invest Talk Summit-2024 наголосив на тому, що ми дійсно маємо надзвичайний аграрний актив, який забезпечує нам провідні місця у світі. Він зазначив, що наша агросфера відіграє провідну роль на ринках, і від неї залежить продовольча безпека в різних країнах.

Ми посідаємо 6 місце у світі за кількістю орної землі, йдемо на 4 місці за кількістю чорнозему. Нас дійсно побоюються європейці, тому що потенційно ми можемо перевернути аграрний ринок європейських країн. Вони з нами за кількістю та якістю навіть можуть не сперечатися», — сказав Чорний.

Він зазначив, що від 2021 року 25 млн гектарів землі приватного сектору вийшли на відкритий ринок. Це те, що ми з вами можемо сьогодні потенційно купувати, але раніше воно було заборонено до продажу.

«Середня вартість тоді становила 1100−1300 доларів. Місткість ринку всієї України приблизно оцінювалася до 37 мільярдів доларів. Наступна ціна — 3 тисяч доларів. Це вартість сільськогосподарської землі через 2−4 роки після закінчення війни. Відповідно, ми бачимо, що місткість ринку зростає практично у два рази (75 млрд). І наступна ціна за песимістичного сценарію вартості сільськогосподарської землі середньозважена до 6 тисяч доларів, місткість ринку потенційно зростає до 150 млрд доларів. Про що це нам каже: що ми відкрили 2021 року один з останніх та один із найцінніших активів, який залишився в Україні з погляду, в який ми можемо з вами інвестувати», — наголосив експерт.

Якщо брати до уваги об'єм продажу сільськогосподарської землі, а це 185 тисяч угод за підсумками I кварталу 2024 року, то це каже, що ринок набирає обертів і що українці починають вірити в інвестиційну привабливість сільськогосподарської землі.

Окремо Чорний сказав, що не погоджується з тим, що відтепер дозволено вихід на ринок сільськогосподарської землі юридичним особам, адже через це змінюється на сьогодні потенційний портрет інвестора, який є кінцевим власником, коли купує землю.

«Зазначимо, що від 2021 року середня ціна за 1 га землі становила 1200−1600 доларів. 2024-й — середня ціна зросла до 1600−2300 доларів. Тобто на 25−30% еквівалентність зросла, попри ті події, які відбуваються. Своїми показниками ринок довів, що він є одним з основних інвестиційних активів в Україні і є недооціненим і найперспективнішим», — коментує Чорний.

Отже, чим саме приваблює земля, як інвестиційний актив? Чорний дотримується думки, що на це впливає два базових показники: капіталізація та пасивний дохід.

«На сьогодні вартість землі в Польщі в районі 11 тисяч євро. Тобто, ми бачимо, що земля в будь-якій країні, яка відкривала свій земельний ринок, зростала в рази. Нема жодної країни, земля якої після відкриття земельного ринку, пішла б в мінус. Це також важливий показник. Пасивний дохід формується внаслідок отримання вами орендної плати від фермерів. Хочу запевнити, що для фермера дуже важливо виплатити орендну плату. Уся статистика вказує, що після відкриття ринку землі в європейських країнах також зростала орендна плата. Тобто, ми можемо прогнозувати, як відбувалося в інших країнах. Що протягом 10 років орендна плата зросте близько двох разів», — сказав експерт.

Наостанок Чорний розповів, як краще інвестувати в землю — робити це самому чи все ж таки звернутися до професіоналів? Експерт наголосив на тому, що перед тим як ухвалювати таке рішення, ви повинні визначити певні критерії. «Треба мати на увазі, що часто можна натрапити на певні труднощі, які ти повинен вміти вирішувати. Якщо ти маєш на це час, якщо ти маєш до цього можливість, можливо, це твоє», — каже він. Якщо ні, фахівець взагалі не радить цим займатись. Підсумовуючи, Чорний все ж радить довіритися компаніям, які на цьому спеціалізуються, адже придбати землю — все ж ризик. Тут вже треба діяти досить обережно.

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