Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто — Finance.ua

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Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто

Казна та Політика
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Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто
Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто
Народні депутати пропонують Верховній Раді скасувати державну реєстрацію старих автомобілів торгуючою організацією на себе.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Разом із колегами вніс законопроєкт № 9083, що передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами», — написав він у телеграм-каналі.
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За інформацією на сайті ВР, законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС, внесла до парламенту 6 березня група народних депутатів.
Серед співавторів законопроєкту, зокрема, — нардепи Ярослав Железняк (фракція «Голос»), Мар’яна Безугла, Євген Брагар («Слуга народу»), Дмитро Разумков (позафракційний).
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«Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу, стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки», — написав Гетманцев.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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