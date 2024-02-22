Наразі в Україні працює 16 перевантажувальних терміналів на західному кордоні — Finance.ua
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Наразі в Україні працює 16 перевантажувальних терміналів на західному кордоні

Казна та Політика
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Наразі в Україні працює 16 перевантажувальних терміналів на західному кордоні
Наразі в Україні працює 16 перевантажувальних терміналів на західному кордоні
За останні два роки близько трьох десятків компаній отримали дозволи на створення залізничної інфраструктури для перевантажувальних терміналів біля кордону. 7 логістичних пунктів вже працює, ще 12 будуються.
Такі дані озвучили на конференції AGRO UKRAINE SUMMIT, пише Elevatorist.com.
Комерційний директор ТОВ «АЛМЕЙДА ГРУП» Михайло Кудухашвілі розповів, що практично на всіх залізничних «стиках» з ЄС по кілька терміналів.
«На сьогодні або будуються, або вже побудовані по 2−3, а то й по 4 термінали практично на кожному „стику“, як на території Україні, так і на суміжних територіях країн ЄС. Відсотків 70 із них побудовані вже після повномасштабного вторгнення», — зазначив Михайло Кудухашвілі.
За інформацією заступника директора Департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерія Ткачова, зараз в Україні працює 16 перевантажувальних терміналів, які мають змогу обробляти зернові вантажі, із загальною потужністю перевалки 1 186 вагонів із зерном на добу.
Також з боку сусідніх країн біля кордону діє 40 логістичних хабів. На території Польщі — 13, Румунії — 9, Угорщини — 11, Словаччини — 7. Загалом це 56 терміналів, які перевантажують зернову продукцію.
«Обсяги інвестицій, які зараз вкладаються в інфраструктуру на кордоні, достатньо великі. Можна навіть сказати, що всі інфраструктурні можливості на кордоні плюс-мінус вже використані, і їх зараз доводять до максимальної потужності», — зазначив Михайло Кудухашвілі.
На кордоні будують як великі термінали, так і просто перевалочні хаби навіть без потужностей для зберігання.
«За два роки вже з’явились досить цікаві кейси, реалізовані з мінімальними інвестиціями — в $100−150 тис. Вони не мають навіть місткостей для зберігання, але роблять перевалку 15−25 тис. т на місяць. Щодо великих, то в нас зараз будується об'єкт, у якому передбачене відвантаження на колію з продуктивністю 500 т на годину», — зазначив директор «АктивПроект» Богдан Поперечний.
За матеріалами:
ukragroconsult
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