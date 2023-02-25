Напрямки, куди поїхати з маленькими дітьми: ТОП-10 накращих — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Напрямки, куди поїхати з маленькими дітьми: ТОП-10 накращих

Особисті фінанси
35
Дослідження British Airways вивчили дані, щоб знайти найкраще місце для сімейного відпочинку. Команда проаналізувала житло, заходи та ресторани, щоб знайти ідеальне місце.
Про це пише express.co.uk.
Переможцем для сімейного відпочинку став Краків у Польщі, де було багато відповідних ресторанів і номерів.
Гарне Старе місто Кракова є домом для найбільшої середньовічної ринкової площі в Європі, яка зараз заповнена кафе та ресторанами.
Турист написав на Tripadvisor: "Це справді гарне місто. Велика площа, на якій можна побачити багато історичних речей.
Це бездоганно чисто, а люди, яких ми зустріли, були привітними та готовими допомогти. Я б щиро рекомендував це місто."
Найкращі місця для малюків:
  • Краків, Польща.
  • Лісабон, Португалія.
  • Дубай, ОАЕ.
  • Нью-Йорк, США.
  • Мадейра, Португалія.
  • Тенеріфе, Іспанія.
  • Мальта.
  • Лансароте, Іспанія.
  • Барселона, Іспанія.
  • Аліканте, Іспанія.

Довідка Finance.ua:

  • Європейська туристична комісія (ETC) показала, що очікується, що до кінця цього року Європа відновить майже 75% обсягів подорожей у 2019 році.
  • Дані, надані ETC, свідчать, що авіакомпанії ЄС також показали хороші результати цього літа: серпневий обсяг польотів впав лише на 11 відсотків нижче рівня 2019 року.
Напрямки, куди поїхати з маленькими дітьми: ТОП-10 накращих

Медичне (туристичне) страхування за кордон😷

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.