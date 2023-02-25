Напрямки, куди поїхати з маленькими дітьми: ТОП-10 накращих — Finance.ua

Напрямки, куди поїхати з маленькими дітьми: ТОП-10 накращих Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси

Дослідження British Airways вивчили дані, щоб знайти найкраще місце для сімейного відпочинку. Команда проаналізувала житло, заходи та ресторани, щоб знайти ідеальне місце.

Про це пише express.co.uk

Переможцем для сімейного відпочинку став Краків у Польщі, де було багато відповідних ресторанів і номерів.

Гарне Старе місто Кракова є домом для найбільшої середньовічної ринкової площі в Європі, яка зараз заповнена кафе та ресторанами.

Турист написав на Tripadvisor: "Це справді гарне місто. Велика площа, на якій можна побачити багато історичних речей.

Це бездоганно чисто, а люди, яких ми зустріли, були привітними та готовими допомогти. Я б щиро рекомендував це місто."

Найкращі місця для малюків:

Краків, Польща.

Лісабон, Португалія.

Дубай, ОАЕ.

Нью-Йорк, США.

Мадейра, Португалія.

Тенеріфе, Іспанія.

Мальта.

Лансароте, Іспанія.

Барселона, Іспанія.

Аліканте, Іспанія.

Довідка Finance.ua:

Європейська туристична комісія (ETC) показала, що очікується, що до кінця цього року Європа відновить майже 75% обсягів подорожей у 2019 році.

Дані, надані ETC, свідчать, що авіакомпанії ЄС також показали хороші результати цього літа: серпневий обсяг польотів впав лише на 11 відсотків нижче рівня 2019 року.

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