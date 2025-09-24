ПРОМО
NAM Summit 2025: конференція, де створюють майбутнє медіа
25−26 вересня відбудеться NAM Summit 2025 — друга щорічна конференція, яка вже стала ключовою подією для українських медіа, бізнесу, громадського сектору та донорських організацій. Це простір, де обговорюють головні виклики і формують рішення для медіа в умовах війни, глобальних трансформацій та стрімкого розвитку штучного інтелекту.
Цьогорічна фокусна тема: Глобальні зміни — локальні голоси!
У програмі:
- Відкриття та головна дискусія «Лідери медіа про виклики і можливості 2025».
- Практичні воркшопи про грантові інструменти, алгоритми YouTube та сучасний аудіокреатив.
- Панелі про інновації, OTT і євроінтеграцію.
- Виступи про регулювання, свободу слова та нову роль медіа в суспільстві.
- Презентації і кейси про використання ШІ в редакціях, відеоформати майбутнього та розвиток регіональних медіа.
- Заключна промова і підбиття підсумків.
Детальніше про програму:
Що на вас чекає:
- Два дні інтенсивного діалогу, панелей і практичних воркшопів.
- 50+ провідних спікерів, які поділяться досвідом і прогнозами.
- 300+ колег з усіх куточків України та світу — нові контакти, ідеї, партнерства.
- Живі дискусії про майбутнє аудіо та відеоіндустрії, стратегії для стійкості редакцій та розвитку комунікацій.
Квитки на NAM Summit 2025! Отримуйте вигоду — приходьте з командою!
- Індивідуальний квиток — 2600 грн
- Група з 5 осіб — 10 000 грн (по 2000 грн/особа)
- Група з 10 осіб — 18 000 грн (лише 1800 грн/особа)
⏳ Обирайте груповий пакет — і економте для своєї редакції чи організації, отримуючи максимум користі від події.
Придбати квитки: https://forms.gle/KYhapzwZD3vUxacTA
Головні напрями програми:
1. Audio Track
Цифровізація радіо, інтеграція FM та стримінгу, AI-реклама, нові формати та монетизаційні інструменти, розвиток подкастів, технологічні тренди (AI, AR, метавсесвіти), робота з поколіннями та зміною поведінки аудиторії.
2. Video Track
Стрімінг, інтерактивні формати, VR і 3D-анімація, нові технології створення та редагування відео, монетизація через рекламу, підписки та спонсорство, адаптація до змін попиту та алгоритмів платформ.
3. Strategy Track
Медіастратегії в умовах війни та турбулентності, впровадження ШІ без втрати якості контенту, розвиток бізнес-моделей, донорські підходи, побудова спільнот та підписок, зміна управлінської культури та роль лідерів у період змін.
NAM Summit 2025 стане місцем, де редактори, керівники, продюсери та журналісти зможуть отримати інструменти для посилення своєї спроможності, адаптації до цифрових викликів і інтеграції в глобальну екосистему незалежної журналістики.
А ще — нетворкінг, партнерські зустрічі, можливість презентувати свої ідеї та знайти нові можливості для співпраці.
Партнери NAM Summit 2025:
Медіапартнери NAM Summit 2025:
Громадське Радіо, КЖЕ, Детектор медіа, НАКИПІЛО, #ШОТАМ, Точка Сходу, Вікно Відновлення, UATV.English, The Gaze
Від редакції Finance.ua
Медіа сьогодні змінюються швидше, ніж будь-яка інша галузь. Штучний інтелект, VR, інтерактивні формати, нові підходи до реклами та підписок — усе це вже не майбутнє, а щоденна практика. NAM Summit 2025 створює майданчик для дискусії про те, як інтегрувати інновації без втрати якості контенту та довіри аудиторії.
Для українських редакцій це особливо важливо: мати доступ до актуальних світових рішень, але залишатися релевантними у власному контексті воєнного часу, суспільних змін і викликів відновлення.
Проте NAM Summit 2025 — це конференція не лише про контент чи технічні тренди. Це про довіру, стійкість і роль медіа як інституції, що допомагає суспільству орієнтуватися у світі глобальних змін.
Поділитися новиною
Також за темою
З 1 жовтня запроваджуються вимоги мінімального розміру зарплати: кого це стосується
АРМА розпочало ринкові консультації щодо управителя арештованим заводом «Бетонбуд» у Львові
Які ціни на нерухомість в Одесі
NAM Summit 2025: конференція, де створюють майбутнє медіа
Вклади в банках: у якій валюті українці тримають гроші
Угорщина не відмовиться від російської нафти попри вимогу США — Сійярто