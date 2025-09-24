ПРОМО NAM Summit 2025: конференція, де створюють майбутнє медіа Сьогодні 09:55

NAM Summit 2025: конференція, де створюють майбутнє медіа

25−26 вересня відбудеться NAM Summit 2025 — друга щорічна конференція, яка вже стала ключовою подією для українських медіа, бізнесу, громадського сектору та донорських організацій. Це простір, де обговорюють головні виклики і формують рішення для медіа в умовах війни, глобальних трансформацій та стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Цьогорічна фокусна тема: Глобальні зміни — локальні голоси!

У програмі:

Відкриття та головна дискусія «Лідери медіа про виклики і можливості 2025».

Практичні воркшопи про грантові інструменти, алгоритми YouTube та сучасний аудіокреатив.

Панелі про інновації, OTT і євроінтеграцію.

Виступи про регулювання, свободу слова та нову роль медіа в суспільстві.

Презентації і кейси про використання ШІ в редакціях, відеоформати майбутнього та розвиток регіональних медіа.

Заключна промова і підбиття підсумків.

Детальніше про програму:

День 1 — https://summit.nam.org.ua/blank/den-1−2025

День 2 — https://summit.nam.org.ua/blank/den-2−2025

Що на вас чекає:

Два дні інтенсивного діалогу, панелей і практичних воркшопів.

50+ провідних спікерів, які поділяться досвідом і прогнозами.

300+ колег з усіх куточків України та світу — нові контакти, ідеї, партнерства.

Живі дискусії про майбутнє аудіо та відеоіндустрії, стратегії для стійкості редакцій та розвитку комунікацій.

Квитки на NAM Summit 2025! Отримуйте вигоду — приходьте з командою!

Індивідуальний квиток — 2600 грн

Група з 5 осіб — 10 000 грн (по 2000 грн/особа)

(по 2000 грн/особа) Група з 10 осіб — 18 000 грн (лише 1800 грн/особа)

⏳ Обирайте груповий пакет — і економте для своєї редакції чи організації, отримуючи максимум користі від події.

Головні напрями програми:

1. Audio Track

Цифровізація радіо, інтеграція FM та стримінгу, AI-реклама, нові формати та монетизаційні інструменти, розвиток подкастів, технологічні тренди (AI, AR, метавсесвіти), робота з поколіннями та зміною поведінки аудиторії.

2. Video Track

Стрімінг, інтерактивні формати, VR і 3D-анімація, нові технології створення та редагування відео, монетизація через рекламу, підписки та спонсорство, адаптація до змін попиту та алгоритмів платформ.

3. Strategy Track

Медіастратегії в умовах війни та турбулентності, впровадження ШІ без втрати якості контенту, розвиток бізнес-моделей, донорські підходи, побудова спільнот та підписок, зміна управлінської культури та роль лідерів у період змін.

NAM Summit 2025 стане місцем, де редактори, керівники, продюсери та журналісти зможуть отримати інструменти для посилення своєї спроможності, адаптації до цифрових викликів і інтеграції в глобальну екосистему незалежної журналістики.

А ще — нетворкінг, партнерські зустрічі, можливість презентувати свої ідеї та знайти нові можливості для співпраці.

Партнери NAM Summit 2025:

Медіапартнери NAM Summit 2025:

Від редакції Finance.ua

Медіа сьогодні змінюються швидше, ніж будь-яка інша галузь. Штучний інтелект, VR, інтерактивні формати, нові підходи до реклами та підписок — усе це вже не майбутнє, а щоденна практика. NAM Summit 2025 створює майданчик для дискусії про те, як інтегрувати інновації без втрати якості контенту та довіри аудиторії.

Для українських редакцій це особливо важливо: мати доступ до актуальних світових рішень, але залишатися релевантними у власному контексті воєнного часу, суспільних змін і викликів відновлення.

Проте NAM Summit 2025 — це конференція не лише про контент чи технічні тренди. Це про довіру, стійкість і роль медіа як інституції, що допомагає суспільству орієнтуватися у світі глобальних змін.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.