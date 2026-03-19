Нафтові гіганти інвестували 163 мільйони доларів у новий проєкт США на Алясці Сьогодні 21:30 — Світ

Великі нафтові компанії подали заявки на суму близько 163 мільйонів доларів у межах рекордного аукціону з видобутку нафти в США. Йдеться про продаж ліцензій на розробку родовищ в Алясці, який став першим подібним аукціоном з 2019 року.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

У межах торгів компанії подали сотні заявок на ділянки загальною площею понад 1,3 мільйона акрів.

Аукціон відбувається на тлі різкого зростання цін на нафту та енергетичної кризи, спричиненої війною на Близькому Сході. Адміністрація Дональда Трампа намагається збільшити внутрішній видобуток, щоб стабілізувати ринок.

Залучення інвестицій у нові родовища має допомогти зменшити залежність від імпорту та компенсувати перебої у світових поставках.

«Результати сьогоднішнього продажу є історичними. Це найвигідніший продаж, який ми коли-небудь мали в Національному нафтовому резерві Аляски, майже за всіма показниками», — сказав Кевін Пендергаст, директор Бюро землеустрою США на Алясці.

Цей аукціон став одним із найбільших за останні роки за обсягом заявок і зацікавленістю компаній. Активність нафтових гігантів свідчить про очікування тривалого дефіциту енергоресурсів на глобальному ринку.

УНН

