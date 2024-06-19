«Нафтогаз» збільшив запаси природного газу на зиму до 9 мільярдів кубометрів — Finance.ua

«Нафтогаз» збільшив запаси природного газу на зиму до 9 мільярдів кубометрів Сьогодні 07:06 — Енергетика

«Нафтогаз» вже закачав до підземних сховищ 1,6 мільярда кубометрів природного газу, що більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба групи «Нафтогаз».

Станом на 17 червня 2024 року Україна закачала близько 1,6 млрд куб. м блакитного палива в українські підземні газосховища. Це на 390 млн куб. м газу перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.

«Цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступного опалювального сезону. Всі наші підприємства продовжують роботу в штатному режимі», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Таким чином, на сьогодні обсяг газу в українських ПСГ перевищує 9 млрд куб. м.

Українська компанія ДТЕК укладає першу пряму угоду на постачання американського газу, щоб зменшити енергетичний вплив росії.

Фахівці «Нафтогазу» запустили нову газову свердловину, яка дає 280 тисяч кубометрів газу на добу.

Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

Економічна Правда За матеріалами:

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