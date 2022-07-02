Нафтогаз закликав клієнтів вчасно повідомити облгазам об’єми спожитого газу — Finance.ua
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Нафтогаз закликав клієнтів вчасно повідомити облгазам об’єми спожитого газу

Енергетика
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Нафтогаз попросив клієнтів передати дані щодо правильних об’ємів спожитого газу операторам ГРМ (облгазам) до 5 липня.
Про це йдеться у соцмережах компанії.
«Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця», — зазначається у повідомленні.
Там також нагадали, що передати показання можна на сайті, чатботі облгазу або за телефоном контакт-центру.
«Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ», — резюмували в Нафтогазі.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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