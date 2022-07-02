Нафтогаз закликав клієнтів вчасно повідомити облгазам об’єми спожитого газу — Finance.ua

Нафтогаз закликав клієнтів вчасно повідомити облгазам об’єми спожитого газу Вчора 15:14 — Енергетика

Нафтогаз попросив клієнтів передати дані щодо правильних об’ємів спожитого газу операторам ГРМ (облгазам) до 5 липня.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

«Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця», — зазначається у повідомленні.

Там також нагадали, що передати показання можна на сайті, чатботі облгазу або за телефоном контакт-центру.

«Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до Кодексу ГРМ», — резюмували в Нафтогазі.

Економічна Правда За матеріалами:

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