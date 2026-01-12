Нафтогаз викрив схему розкрадання газу в Сумах та Вінниці — деталі Сьогодні 14:23 — Кримінал

Нафтогаз викрив схему розкрадання газу в Сумах та Вінниці — деталі

Фахівці з безпеки НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» викрили масштабну схему розкрадання газу. Несанкціонований відбір здійснювала одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах.

Про це йдеться на сайті компанії.

За результатами аналізу спеціалісти виявили значну розбіжність між тими обсягами газу, які станція декларувала й які насправді використовувала.

Окрім цього, безпека «Газмережі» з’ясувала, що підприємство розширило свою діяльність ще й на територію Вінницької області.

З відповідними заявами «Газмережі» звернулися до правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження.

Слідчі за сприяння безпеки «Газмережі» виявили на території сумського підприємства несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку. А на території вінницького — можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.

Фахівці «Газмережі» за результатами обстеження газонаповнювальних станцій у Сумах і Вінниці склали акти про порушення.

На їх підставі винуватці мають сплатити 56,6 млн грн штрафних санкцій за крадіжку газу.

Загалом правоохоронці провели 25 обшуків і вилучили докази протиправної діяльності. Вінницька обласна прокуратура оголосила одній посадовій особі підозру.

