Нафтогаз викрив схему розкрадання газу в Сумах та Вінниці — деталі

Кримінал
58
Фахівці з безпеки НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» викрили масштабну схему розкрадання газу. Несанкціонований відбір здійснювала одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах.
Про це йдеться на сайті компанії.
За результатами аналізу спеціалісти виявили значну розбіжність між тими обсягами газу, які станція декларувала й які насправді використовувала.
Окрім цього, безпека «Газмережі» з’ясувала, що підприємство розширило свою діяльність ще й на територію Вінницької області.
З відповідними заявами «Газмережі» звернулися до правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження.
Слідчі за сприяння безпеки «Газмережі» виявили на території сумського підприємства несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку. А на території вінницького — можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.
Фахівці «Газмережі» за результатами обстеження газонаповнювальних станцій у Сумах і Вінниці склали акти про порушення.
На їх підставі винуватці мають сплатити 56,6 млн грн штрафних санкцій за крадіжку газу.
Загалом правоохоронці провели 25 обшуків і вилучили докази протиправної діяльності. Вінницька обласна прокуратура оголосила одній посадовій особі підозру.
