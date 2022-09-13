Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco — Finance.ua
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Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco

Енергетика
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Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco
Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco
Група «Нафтогаз» уже почала запускати роботу автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власним брендом U.GO.
Про це на брифінгу заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
«Зараз Нафтогазу передали заправки, які раніше називалися мережею Glusco. Ми ці заправки зараз запускаємо під брендом U.GO. Багато з них уже почали працювати», — сказав Вітренко.
Він не уточнив місця, де заправки відновили роботу під новою назвою, але раніше Нафтогаз повідомляв, що спершу будуть відкриті АЗК у Києві та Київській області.
Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів передав автозаправні станції компанії Glusco в управління НАК «Нафтогаз України».

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За матеріалами:
Укрінформ
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