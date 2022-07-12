"Нафтогаз України" просить власників євробондів відстрочити виплати за ними на два роки — Finance.ua

"Нафтогаз України" просить власників євробондів відстрочити виплати за ними на два роки Вчора 21:30 — Фондовий ринок

"Нафтогаз України" просить власників євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

НАК «Нафтогаз України» через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, у тому числі відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

«У світлі тривалих обставин, що впливають на Україну в результаті повномасштабного військового вторгнення рф і його впливу на енергетичну безпеку України, що продовжується, емітент на запит позичальника ініціював справжній запит згоди, щоб полегшити збереження доступних коштів позичальником для підтримки стратегічних пріоритетів України», — йдеться у біржовому повідомленні компанії.

Зазначимо, на даний час на ринку обертаються три випуски єврооблігацій «Нафтогазу», всі вони були розміщені у 2019 році: у липні — трирічні на $335 млн під 7,375% та п’ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а в листопаді — 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн — 18 липня 2022 року.

«Нафтогаз» пропонує виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

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