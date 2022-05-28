"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже мільйон євро — Finance.ua
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"Нафтогаз" придбав сім броньованих Land Cruiser на майже мільйон євро

Вчора 23:18Технології&Авто
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Дочірня компанія «Нафтогазу», «Нафтогазбезпека», 11 квітня домовилася про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю 950 тисяч євро. В компанії пояснили, навіщо.
Про це йдеться у контракті купівлі-продажу та додатку до нього, які є у розпорядженні редакції.
Так, 11 квітня «Нафтогазбезпека» та швейцарська дочірня компанія НАКу «Naftogaz Trading Europe AG» (Швейцарія) уклали угоду про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю понад 950 тисяч євро. Згідно умов контракту, поставити позашляховики повинні були до 17 квітня.
У Нафтогазі на запит ЕП підтвердили, що закупівля була проведена, інформація про неї «оприлюднена відповідно до встановлених у Групі Нафтогаз процедур». Там пояснюють, що «Нафтогазбезпека» забезпечує охорону об‘єктів засновника компанії (тобто, уряду), юридичних осіб Групи Нафтогаз та інших об‘єктів нафтогазового комплексу, і тому потребували броньованій техніці.
«Під час військової агресії рф значна кількість наших співробітників та об’єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів. Для збереження життя та здоров’я працівників, а також забезпечення сталої роботи нафтогазової системи, виконання безпосередніх статутних завдань і виникла необхідність у придбанні спеціальної техніки», — заявили у «Нафтогазбезпеці».
Там кажуть, що використання цих позашляховиків «суттєво зменшить ризики для співробітників ДП «Нафтогазбезпека».
За матеріалами: Економічна Правда
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